CDMX presenta aumento en la demanda de pruebas COVID-19 en niños y jóvenes

La Secretaría de Salud (SSa) de la Ciudad de México señaló que hay un aumento en la demanda de pruebas para la detección de COVID-19 en grupos que no se habían identificado, como es el caso de niños y jóvenes.

Durante la videoconferencia del Gobierno de la CDMX de este sábado, la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, expresó que hay mayor demanda de pruebas en los quioscos de la entidad, donde se ha identificado un aumento de grupos que antes no solicitaban el servicio.

Al describir algunos de los perfiles de quienes solicitan las pruebas COVID-19, la secretaria detalló: "Hay población más joven, grupos de trabajadores que en sus sitios de trabajo les solicitan una prueba y están llegando por grupos, y personas más jóvenes, incuso niños, tenemos demanda ya, que no la habíamos identificado en otros momentos".

Por lo que además se está planteando la posibilidad de extender los horarios de atención y la apertura de quioscos móviles para "que puedan ir a donde esté la mayor demanda".

Asimismo, agregó que se duplicó el número de pruebas y en promedio, en los últimos días se han realizado 12 mil 500 para detectar el COVID-19, aunque se puede incrementar hasta 22 mil, por día, que es lo máximo que han realizado.

Confirman 4 hospitalizaciones de niños

Asimismo, López Arellano agregó que de las pruebas COVID-19 realizadas en menores de la CDMX, se han identificado pocos positivos y del total de los quioscos se han confirmado "al rededor de cinco o siete niños".

Por lo que aseguró que "es una fracción mínima del volumen", aunque destacó que no se han detectado niños contagiados que sean asintomáticos.

También, la representante de la SSa de la CDMX, agregó que esto no es un fenómeno nuevo, pues la entidad sí había tenido contagios en niños, misma que "no ha incrementado". Asimismo, destacó que antes no se llevaba a los menores a los kioskos, aunque ahora hay mayor preocupación por parte de los tutores.

En cuanto a las hospitalizaciones, se reporta el caso de cuatro niños, pero estos casos se relacionaron con comorbilidades "en particular, con obesidad mórbida".

Identifican 3 alcaldías con mayor número de contagios

Durante la conferencia, la doctora también enlistó algunas de las zonas de la CDMX en donde se está concentrando el número de contagios, aunque aseguró que se mantiene "generalizado".

"Tenemos sitios donde se registran más casos, como sería el caso de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y también Álvaro Obregón; son los tres que tienen mayor número de casos positivos identificados, que no significa que tengan más incidencia", concluyó.