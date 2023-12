Celebra Martí avance para ratificar a Godoy

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, celebró la decisión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino para ratificar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de Justicia.

Además, refrendó su confianza a la labor realizada por la fiscal y ratificó la importancia de tener al frente de la dependencia capitalina a una persona como Ernestina Godoy, honesta y alejada de las viejas prácticas, con garantías para una verdadera procuración de justicia en la Ciudad de México.

“Ya se aprobó por el Consejo Judicial Ciudadano, ya el Jefe de Gobierno envió la propuesta de ratificación, ya se aprobó en comisiones, ahora falta el pleno del Congreso. Si hemos podido disminuir índices delictivos, si hemos podido trabajar bien en la ciudad ha sido por varios factores, entre otros, porque tenemos una Fiscalía con una persona honesta al frente e independiente de la corrupción, de los grupos de poder, del influyentismo, de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia común, por eso es que confiamos tanto en la fiscal”, dijo.

Martí Batres indicó que, con la fiscal, en la Ciudad de México bajaron los secuestros en alrededor de 80 por ciento, mientras que en otras entidades del país como Guanajuato hay 68 homicidios por cada 100 mil habitantes y pese a ello ratifican a sus fiscales.

Reiteró que a diferencia del pasado, en este gobierno no se permite que quien tenga a su cargo la procuración de justicia en la capital, esté a la orden de grupos de poder como el de la corrupción inmobiliaria: “En el sexenio pasado en la ciudad, sobre la Fiscalía –que se llamaba Procuraduría– había enormes presiones, influyentismo; ya no permitimos nada de eso. No puede ser que grupos de poder, por ejemplo, el cártel inmobiliario, ejerza influyentismo”.