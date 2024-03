Chertorivski va por nuevo aeropuerto

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, advirtió que insistirá en la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para retomar el proyecto de Texcoco.

El candidato comentó: “Cuando sea Jefe de Gobierno vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para sacar al aeropuerto de la Ciudad de México y reiniciar un proyecto en Texcoco para tener el aeropuerto que necesitamos”.

Chertorivski resaltó que se debe recuperar la economía de la capital, ya que tiene el objetivo de que la metrópoli se vuelva el centro económico más importante de Latinoamérica, “y necesitamos a muchas mujeres empresarias para poder lograrlo”.

En otro tema, durante el foro de Mujeres que organizó la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en el hotel Fiesta Americana de Reforma, el aspirante de MC apuntó que las mujeres capitalinas salen con miedo a las calles, por lo que sugirió cambiar el sistema de seguridad y justicia en la Ciudad de México.

“Una ciudad inteligente tiene que ser para todos, en la Ciudad de México no hay variable que midamos en donde las mujeres salen perdiendo, si hablamos de violencia, ingreso, trabajos de cuidado y no remunerado, en todas las variables que podamos ubicar entre cómo le va a los hombres y a las mujeres, es claro que no es igual”, declaró.

Salomón Chertorivski comentó que una ciudad inteligente es igualitaria, por lo que prometió construir un fondo con recursos suficientes para poder financiar capital semilla, créditos de segundo nivel, entre otros aspectos.