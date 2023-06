Chíguil deberá comparecer ante un juez por el caso New’s Divine

El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, está citado a comparecer ante un juez de control con sede en el Reclusorio Norte por su posible responsabilidad en la tragedia de la discoteca New’s Divine ocurrida hace 15 años, informó el despacho jurídico Bearr.

En un comunicado, la firma de abogados mencionó que la defensa de las víctimas impugnó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido en años pasados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo que llevó a la repertura de las carpetas CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2313/06-2018 y CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2314/06-2018.

Indicó que en la audiencia programada para el 11 de julio la defensa pedirá imputar a Chíguil y a Rafael Bustamante, quien era director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Gustavo A. Madero, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Aseguró que “existen pruebas suficientes que los involucran (a ambos funcionarios) en la tragedia, al haber permitido que el New’s Divine volviera a prestar servicio, incluso a menores de edad, cuando ya antes había sido clausurado.

En el comunicado, el despacho cita a Claudia Martínez Alcalá, madre de Jennifer, —sobreviviente pero que quedó con daño cerebral de por vida— quien indicó que a raíz de que el abogado Teófilo Benítez Granados tomó el caso, se logró la reapertura de dos carpetas de investigación en las que se menciona a Chíguil como uno de los presuntos responsables.

Al respecto, Hilda Barragán, madre de un joven que perdió la vida, comentó a La Razón: “Yo le pediría a Chíguil que tenga un poco de vergüenza, él sabe lo que pasó, no se le está inventando nada, sabe lo que hay. A mí me daría vergüenza volverme a poner en el mismo puesto cuando yo sé que no ha habido ninguna justicia para las víctimas”, afirmó.

Por otra parte, el dueño del New’s Divine, Alfredo Maya Ortiz, acudió al homenaje realizado ayer y, con lágrimas, se acercó a algunas de las mamás de las víctimas para pedirles perdón.

“El único propósito por lo que yo vine fue porque yo tenía responsabilidad por ser el dueño del negocio, pero pasaron muchas cosas que lamentablemente no estuvieron en mis manos; yo tuve la oportunidad de darme a la fuga pero no lo hice porque no tenía nada que esconder, si no, los papás se me hubieran venido encima”, comentó.

Maya Ortiz aseguró que a él se le hizo responsable de lo sucedido, sin embargo, dijo, “buscaron al rival más débil, no dijeron que yo no tenía antecedentes penales, a mí me fabricaron hasta los estudios médicos cuando me detuvieron”.

Agregó que hasta el cuarto mes de estar en reclusión le hicieron saber de lo que estaba acusado y cuenta que durante su estancia en la cárcel estuvo a punto de perder la vida en el 2019 por un incendio en su dormitorio. Pero dijo ya no tener miedo.

Expuso: “No tengo miedo, porque ya lo perdí ahí adentro, si me mandan matar Chíguil u otros funcionarios o políticos, ustedes ya saben por qué”.

Además, advirtió que va a proceder legalmente en contra de quienes lo encarcelaron, pues cuando le fabricaron delitos tuvo que quedarse callado por amenazas hacia su familia: “Intimidaron a mi familia, yo a ellos los pude ver tres meses después de estar en la cárcel”, comentó. Y agregó que cuando le quiten el brazalete de seguridad y concluya sus pendientes, se irá del país.