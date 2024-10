Clara Brugada inicia audiencias ‘Zócalo de Gobierno Ciudadano’ para atender de manera directa solicitudes de capitalinos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio inicio este martes a las audiencias ciudadanas en el Zócalo capitalino, que se van a realizar cada semana con la finalidad de acercar a las autoridades con las y los vecinos de la capital y así facilitar la solución de sus demandas.

Durante la primera jornada fueron atendidas 900 personas con 278 solicitudes, y la jefa de Gobierno escuchó de manera directa a 13.

“Vamos a atender directamente a la ciudadanía, lo denominamos ‘El Zócalo de Gobierno Ciudadano’ porque esta plaza del Zócalo es del pueblo. Y salimos con todo el equipo aquí presente, que es el Gabinete de Gobierno de la Ciudad de México. (…) Aquí tenemos instaladas ya las mesas de cada secretaría que van a estar atendiendo directamente a ustedes. Con eso queremos ir dejando varias cosas claras en esta nueva administración: queremos empezar construyendo un gobierno que escuche a la ciudadanía, eso es lo más importante”, aseguró.

La mandataria capitalina recordó que las audiencias ciudadanas ya existían, pero ahora se implementan con un modelo distinto en Plaza de la Constitución, un punto de referencia de la capital al que acuden muchas personas a hacer trámites, gestiones y propuestas, incluso recordó que ella misma ha acudido en 10 mil ocasiones al Zócalo a lo largo de su trayectoria de 40 años como ciudadana, representante popular, legisladora y gobernante.

“Hoy arrancamos este ejercicio democrático y popular de atención a la gente, de sus problemas. Hay muchas veces que yo del pueblo he aprendido, he recuperado sus propuestas, ¿cuánta gente propositiva tiene esta ciudad? Muchísima, y que viene con proyectos maravillosos y que hoy es el momento de poderlos echar a andar. Así que hay muchas propuestas, no solo son quejas y gestiones, sino también propuestas y para eso es este espacio de atención ciudadana. (…) Así que los escritos que traiga la gente no quiero que se guarden en un cajón hasta que vuelva la gente a decir: “no me han hecho caso”; los escritos que ustedes traen es nuestra guía sagrada para ir trabajando”, añadió.

Clara Brugada mencionó que en el “Zócalo de Gobierno Ciudadano” se atenderán múltiples problemáticas en materia de movilidad, suministro de agua, salud, pueblos originarios, apoyo a mujeres, medio ambiente, turismo, pago de multas, trámites, impuestos, temas relacionados con planteles escolares, programas sociales, servicios urbanos básicos en vías primarias como bacheo y podas, asuntos jurídicos, asuntos de mercados públicos, créditos, entre muchos otros.

La soberanía reside en el pueblo. Por eso, cumpliendo mi compromiso, todos los martes estaré junto a servidores públicos y mi gabinete, atendiendo a las y los ciudadanos, con el pulso de esta Ciudad a ras de suelo, trabajando por el bienestar de todas y todos los capitalinos.… pic.twitter.com/h6Zn5oYEGm — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 8, 2024

La jefa de Gobierno precisó que las audiencias son el primer eje de la atención cercana con la gente, mientras que el segundo eje serán los recorridos por colonias de la ciudad.

“El jueves voy a arrancar el programa ‘Casa por casa’, el gobierno recorre y toca las puertas de la ciudadanía. Entonces el jueves me voy a ir a una colonia de la alcaldía Cuauhtémoc, voy a empezar, y me voy a ir después a las periferias y a todos lados”, explicó.

Un tercer eje para facilitar la atención de las personas, refirió, es montar una sede del Gobierno capitalino en cada alcaldía; a su vez, dijo, se alista el “Cabildo popular”, un espacio para recibir a las organizaciones sociales y populares, escuchar sus demandas y propuestas y resolverlas.

Clara Brugada dijo que la Procuraduría Social (PROSOC) también estará en las audiencias, pero anunció la transformación de este organismo en la Defensoría Social del Pueblo.

“No vamos a ver en la Procuraduría Social el Programa de Unidades Habitacionales, eso va a pasar a la Secretaría de Vivienda, donde debe de atenderse; y la Procuraduría Social va a tomar el tema de defensoría social y vamos a tener un equipo de abogadas y abogados que estén dando asesoría jurídica permanente aquí en la Ciudad de México”, detalló.

Entre las personas que asistieron al primer “Zócalo de Gobierno Ciudadano”, estuvo Solecito Velázquez, habitante de la alcaldía Miguel Hidalgo, quien acudió por un tema de vivienda y reconoció este nuevo modelo de audiencias.

“Me parece una excelente decisión que ha tomado nuestra jefa de Gobierno, Clarita Brugada, porque tenemos una apertura real y auténtica, una tremenda ventana que nos está abriendo para que escuche a los ciudadanos de primera mano”, comentó.

En tanto, Rosalba Arzate, de la alcaldía Iztapalapa, quien fue atendida de forma directa por la mandataria capitalina, confió en que sus peticiones en temas diversos como procuración de justicia y comercio, serán resueltas.

“Me atendió la licenciada Clara Brugada personalmente y asignó los casos a los secretarios de gobierno que corresponden, (…) siempre se ha caracterizado por su cercanía a la gente, su calidez e interés por apoyar y resolver y tengo mucha fe, mucha confianza de que a partir de esta audiencia vamos a encontrar la respuesta y los resultados que estábamos buscando”, concluyó.

JVR