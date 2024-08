Clara Brugada inicia gira de agradecimiento por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Después de triunfar en los comicios del pasado 2 de junio, la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, inició este jueves en Milpa Alta y Tláhuac su gira de agradecimiento por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Ante cientos de militantes y simpatizantes que la acompañaron en el Pueblo de San Antonio Tecómitl y en la explanada de la Alcaldía Tláhuac, Brugada Molina refrendó su respeto a los pueblos originarios y su compromiso de trabajar por el bienestar de todas y todos los habitantes de la capital del país.

“Ganamos para que la ciudad siga teniendo un proyecto de futuro y de esperanza, ganamos porque amamos a México y queremos el bienestar del pueblo, ganamos porque queremos que haya prosperidad en nuestros pueblos y que no haya desigualdad y pobreza, ganamos porque siempre hemos estado del lado correcto de la historia; ganamos gracias al trabajo del presidente López Obrador que cumplió con su pueblo, porque hizo lo que dijo que iba a hacer, ganamos también por el gran trabajo que hizo la Dra. Claudia Sheinbaum en esta ciudad.”

La próxima mandataria capitalina dijo estar consciente de que el voto de los capitalinos a favor de la Cuarta Transformación no es un cheque en blanco, sino una gran responsabilidad de servir y resolver los problemas del pueblo.

En Milpa Alta dio a conocer que a partir del 6 de noviembre entregará la Beca de Transporte para los jóvenes universitarios y la beca del programa Desde la Cuna, para niñas y niños de 0 a tres años; además los apoyos para los adultos de 57 a 60 años y del programa Mercomuna, entre otros.

Con mucho entusiasmo, hoy en #MilpaAlta arrancamos nuestra gira para dar gracias al pueblo que votó y nos otorgó su confianza para que continúe la Cuarta Transformación. Este gran triunfo se lo debemos a quienes habitan los pueblos y barrios originarios, a quienes siembran el… pic.twitter.com/hgz27BPFNG — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 2, 2024

Indicó que durante su sexenio gobernará de la mano de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para resolver el problema del agua; también llevará a cabo un Plan de Justicia para cada pueblo de la demarcación.

Recordó que en esta alcaldía se construirá una línea de Cablebús que permitirá a las y los vecinos contar con un transporte ágil y seguro; asimismo, anunció que será en Milpa Alta en donde se edificará la primera UTOPÍA rural en la que se impartirán talleres para concientizar a la población sobre la importancia del campo.

“Aquí tenemos que desarrollar un boom cultural, aquí tenemos que desarrollar por cada pueblo espacios culturales y deportivos de primera calidad, lugares en donde también apoyemos a los adultos mayores, lo que le llaman las Casas de Día para los Adultos Mayores, para que no estén solos y aburridos en las casas; centros de rehabilitación para personas con discapacidad -la mayor parte de las discapacidades se encuentra en los pueblos-, ustedes me dicen los espacios públicos y de inmediato comenzamos a trabajar.”

En tanto que en Tláhuac, Clara Brugada sostuvo que a su llegada a la administración capitalina cumplirá con el mandato popular de encabezar un gobierno honesto y austero con cero lujos para la alta burocracia. “Sabemos que nuestro compromiso es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, aseveró.

Me dio mucho gusto encontrarme también hoy con las y los vecinos de #Tláhuac. Gracias a ustedes, me convertiré en la próxima jefa de Gobierno, una jefa que luchará por las zonas con más pobreza, por las periferias, por los que más lo necesitan. El 2 de junio, la población dijo sí… pic.twitter.com/5KBiVVusdK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 2, 2024

Resaltó que combatirá las desigualdades y pondrá en marcha acciones para brindar a los capitalinos más seguridad y estabilidad económica; dará atención a los jóvenes y habrá derechos legales para todas y todos, no habrá programas clientelares y discrecionales, sentenció.

“No más crecimiento en la zona de conservación, tenemos que cuidar a Tláhuac, así que vamos a apoyar para que los asentamientos los revisemos, los campamentos los revisemos para avanzar; no queremos campamentos en la ciudad, queremos vivienda digna en la Ciudad de México.”

La morenista informó que durante su gobierno continuará con la ampliación de la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio para que las y los vecinos de Tláhuac sigan teniendo un transporte moderno y eficiente para llegar a su destino.

“Quiero que Tláhuac tenga acceso al derecho a la ciudad, derecho a la ciudad son los servicios públicos, son los espacios públicos, es tener agua todos los días y de buena calidad. ¡Eso es lo que queremos!”

Finalmente, Clara Brugada Molina, destacó que a cada rincón de la ciudad llegará la Cuarta Transformación para sembrar esperanza y amor; justicia y democracia; trabajo y educación, así como seguridad y paz.

Durante el arranque de la gira de agradecimiento, la jefa de Gobierno electa estuvo acompañada por los alcaldes electos de Milpa Alta, Octavio Rivero, y de Tláhuac, Berenice Hernández, así como por diputadas y diputados federales y locales electos, entre otros actores políticos.

Este viernes, la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina estará en las alcaldías Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.

Ganamos para que la ciudad pueda tener un proyecto de futuro y esperanza, y quiero darles las gracias por ello. Mañana viernes 2 de agosto visitaré Cuajimalpa y La Magdalena Contreras, les invito a acompañarnos. #ClaraJefaDeGobierno pic.twitter.com/Y4YNnI1KKp — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 2, 2024

JVR