Clara Brugada niega tener cuenta en paraíso fiscal como señala empresario Arturo Castagné.

La candidata de "Sigamos Haciendo Historia" en la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, negó que tuviera cuentas por millones de pesos en el extranjero como señaló el empresario Arturo Castagné Couturier.

La abanderada de Morena, PVEM y PT, calificó las acusaciones como ridículas, ya que no hay evidencia, sino que se trata de hojas blancas con datos que supuestamente no corresponden a la candidata.

“Nunca he tenido ni tengo cuentas en el extranjero, se trata de una burda mentira, ustedes conocen cómo vivo, de dónde vengo y que no me mueve el dinero, mi patrimonio es claro y totalmente transparente”, dijo en un video que subió a redes sociales.

El empresario publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una serie de fotos en las que muestra supuestos datos bancarios y de inversión en paraísos fiscales de Clara Bugada por dos millones 683 mil 530 dólares.

“Esta secta llegó al poder a robarse nuestro país, está en nosotros votar para botarlos este 2 de junio. La señora Clara Brugada es asesorada por uno de los despachos de abogados más caros e importantes del mundo “TRIDENT” LAW CORPORATION con sede en Singapore y su CEO Mr. R. Thrumurgan Senior Counsel”, expuso Arturo Castagné.

“Nunca he tenido ni tengo cuentas en el extranjero, se trata de una burda mentira", dijo Clara Brugada. Foto: Cuartoscuro.

Ante ello, la candidata consideró que las acusaciones tienen origen del Prian y sus voceros, a quienes señaló por difundir supuestas mentiras.

A través del video que publicó en sus redes sociales, la candidata dijo que se trata de actos desesperados de la oposición, ya que están conscientes de que no ganarán las elecciones.

“Se la pasaron toda la campaña diciendo mentiras, haciendo guerra sucia, tratando de cuestionar mi integridad y honestidad con calumnia, pero ni así lograron crecer, al contrario, van a la baja”, indicó.

Brugada expuso que la competencia política no justifica la difamación y la mentira, por ello, advirtió que no se quedará callada cuando se le cuestione su autoridad moral y honorabilidad.

Agregó que llegó la recta final de la campaña, por lo que advirtió que en los próximos días seguirá la difusión de Fake News y mentiras, en ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía.

“Estemos alertas y prevenidos, el Prian está desesperado porque vamos a ganar y de aquí a la elección serán capaces de esto y más, no entienden que la fuerza cívica y consiente de esta ciudad es su mayor fortaleza, ciérrale el paso a las mentiras del Cártel Inmobiliario”, finalizó.

JVR