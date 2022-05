Claudia Sheinbaum anuncia obras hidráulicas en 2 alcaldías de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco se llevarán a cabo diversas obras hidráulicas como pozos, sectorización, entre otras, con el objetivo de garantizar el servicio de agua para los habitantes en ambas demarcaciones.

“Vamos a seguir invirtiendo y este año nos pusimos, ya, de acuerdo con (alcalde) Francisco Chíguil, porque vamos a hacer una inversión muy importante para agua potable y para drenaje, desde Cuautepec hasta la parte baja de Aragón. También, vamos a culminar el Bosque de Aragón; hicimos una inversión muy bonita, hasta playa de aves hay ahí, en el Bosque de Aragón, y de igual manera vamos a invertir en el Zoológico de Aragón para seguir ampliando e irlo reparando”, indicó.

La mandataria capitalina aseveró que en la demarcación se han realizado diversas obras como la construcción de Cablebús, puntos de innovación Pilares y senderos seguros.

“Esta es la manera en que gobernamos, ustedes se preguntarán ¿y de dónde salió tanto dinero para hacer tanta cosa? No hemos aumentado impuestos, no hemos aumentado derechos; -por ahí andan inventando que subimos el agua, es absolutamente falso, no hemos subido ni agua ni predial. Y entonces, ¿de dónde salieron tantos recursos para apoyar a la gente? De acabar con la corrupción, de acabar con los privilegios, eso se llama: austeridad republicana”, agregó.

Por otra parte, desde Azcapotzalco dijo que el próximo mes será anunciada una nueva línea de Cablebús que llegará hasta la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. Además, en 50 hectáreas en Chapultepec se creará una Cineteca.

Asimismo, contempló diversas obras hidráulicas para Azcapotzalco. “Este año vamos a hacer una obra muy especial, u obras muy especiales para mejorar la distribución y el abasto de agua potable: vamos a hacer dos pozos nuevos, aquí en Azcapotzalco, se va a sectorizar toda la Red de Agua Potable. El año que entra, ya este año no nos alcanzó, pero el año que entra vamos a entrar a sustituir tubería en la zona Centro de Azcapotzalco, de tal manera que se mejore la distribución de agua potable, que es uno de los problemas que tiene esta alcaldía”, dijo.

