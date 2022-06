Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, da positivo a COVID-19

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que resultó positiva a COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina aclaró que se encuentra bien y continuará realizando sus labores a distancia.

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse" , escribió.

Esta es la segunda ocasión en la que la mandataria capitalina da positivo al virus; la primera vez fue en octubre de 2020, cuando indicó que permanecía bajo seguimiento médico de la Secretaría de Salud de la CDMX y que realizaría sus labores a distancia "con el mismo empeño de siempre".

