¿Cómo recupero mi comprobante-credencial y mi folio para el examen Comipems 2024 si los perdí?

Tanto los sábados 15 y 22 de junio como los domingos 16 y 23 de junio, millones de estudiantes presentarán el examen Comipems, para intentar quedarse en alguna de las instituciones educativas de nivel medio superior.

Para poder entrar y presentar el examen Comipems, es necesario que lleves impreso el comprobante-credencial, pues si no lo llevas, se considera como una de las causas para anular tu prueba, es decir, en caso de no tenerlo y no presentarlo, no podrás hacer el examen.

Este paso a paso que te presentaremos a continuación, te servirá no sólo para recuperar tu comprobante-credencial, sino también para recuperar tu folio, en caso de que también lo hayas extraviado.

¿Cómo recupero mi comprobante-credencial y mi folio para el examen Comipems 2024 si lo perdí?

Para recuperar el comprobante-credencial si lo perdiste, deberás enviar tu solicitud, primero, haciendo click AQUÍ. Ahí te solicitarán el folio de registro así como tu CURP, para que puedas entrar (como si iniciaras sesión) y descargues de esta manera tu comprobante-credencial.

En caso de que no tengas tampoco tu número de folio, entonces lo que deberás hacer es enviar un correo electrónico a contacto@comipems.org.mx, a donde enviarás tu nombre completo, así como tu CURP, para que te lo puedan proporcionar lo más rápido posible.

Recuerda que si no llevas impreso tu comprobante-credencial al examen Comipems, no podrás realizar la prueba, con lo que perderás la oportunidad de aplicar para ingresar a alguna escuela en la que comiences tus estudios en nivel medio superior.

Así es como se tiene que ver el portal al que ingresas los datos para recuperar tu comprobante-credencial. Comipems.

¿Qué es lo que debes llevar el día del examen Comipems 2024?

Además de tu comprobante-credencial, lo que deberás presentar el día del examen Comipems 2024 son los siguientes artículos:

Dos lápices del número 2 y medio.

​Goma blanda.

​Sacapuntas de bolsillo.

​Lupa, regla, punzón y ábaco, pero únicamente para aquellos que carezcan de la vista o sean débiles visuales.

​Materiales de lectura y cálculo acorde a la discapacidad. Recuerda que si tú no tienes alguna discapacidad y llevas alguno de estos objetos (la lupa o demás), se te pedirá que no lo uses durante el examen Comipems o en su defecto, si te niegas, te cancelarán la prueba.

