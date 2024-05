Se compromete Brugada a dar impulso al cine nacional.

En un encuentro con representantes y trabajadores de la industria cinematográfica, la candidata a Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se comprometió a crear un fondo económico local de apoyo al séptimo arte, así como un Consejo para impulsar el desarrollo del sector.

Durante el acto, la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia mencionó que el apoyo a este sector ayudará a atraer inversiones a la Ciudad de México.

“Queremos que la Ciudad de México se siga convirtiendo en un polo atractivo de inversiones en la industria del cine”, afirmó Brugada Molina.

Al reconocer el enorme potencial de esta industria reconocida a nivel mundial, donde la mujer tiene cada vez mayor participación, la morenista indicó que entre las 10 áreas de la economía que su próximo gobierno fortalecerá en la inversión pública, una de ellas serán las industrias creativas, que incluyen todas las artes visuales y cinematográficas.

La candidata de Morena, PT y PVEM se pronunció por fortalecer y crear políticas públicas desde el Gobierno de la ciudad que incentiven la producción de películas y el relanzamiento de esta industria para convertirla en una potencia mundial.

Brugada Molina publicó un video en el que negó que tuviera cuentas por millones de pesos en el extranjero como señaló el empresario Arturo Castagné Couturier.

La ex alcaldesa en Iztapalapa calificó las acusaciones del opositor como “ridículas”, ya que no hay evidencia, sino que se trata de hojas blancas con datos que supuestamente no corresponden a la candidata.

“Nunca he tenido ni tengo cuentas en el extranjero, se trata de una burda mentira, ustedes conocen cómo vivo, de dónde vengo y que no me mueve el dinero, mi patrimonio es claro y totalmente transparente”, comentó la aspirante.