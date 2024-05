“Comprometidos con las madres de familia imparables en Coyoacán”: Giovani Gutiérrez

“Ser madre no tiene por qué representar una desventaja en nuestra sociedad, por el contrario, ser madre de familia representa lucha, valor y compromiso y en Coyoacán así hemos reconocido a las mamás”, indicó Giovani Gutiérrez, candidato de la Coalición Va X La CDMX quien dijo que se han emprendido acciones para brindarles condiciones de igualdad y respeto.

Aquí en la alcaldía, durante la siguiente administración, vamos a seguir trabajando por espacios de respeto, dignos, para que ellas ocupen los puestos y los espacios que, por equidad e igualdad, les corresponden. Mientras estuve al frente una de las primeras acciones que emprendimos fue la firma del compromiso 3 de 3: no deudores alimentarios, no acosadores, no a violentadores familiares y lo vamos a ratificar