Comunidad del CIDE bloquea la circulación en la carretera México-Toluca (VIDEO)

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cerraron esta mañana la carretera México-Toluca, esto como manera de protesta por los cambios al Estatuto que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla propuso a la Asamblea de socios de la institución, los cuales incluyen la confirmación de la designación de José Romero Tellaeche como director, a quien la comunidad ha mostrado su rechazo.

“Ya son 56 días en los que nos han tratado de imponer a Romero Tellaeche, sin importar que nunca lo hemos apoyado, sus acciones están mal, no solo contra la comunidad académica, también con la estudiantil, a quienes nos ha dicho esponjas y queremos decirle que sí tenemos criterio, él no puede ser nuestro director, no estamos dispuestos a aceptar sus imposiciones, hemos tratado de llevar acciones muy cívicas, por todas las vías y no nos han escuchado siempre se han cerrado al diálogo, hoy quieren cambiar nuestros estatutos y dejar a un espurio que tenga todo el control, no lo vamos a permitir”, declaró Cesar, estudiante del CIDE durante el mitin que mantiene la comunidad en las instalaciones del plantel ubicado en Santa Fe.

Automovilistas se vieron afectados la mañana de este lunes debido al bloqueo de la comunidad CIDE en la carretera México-Toluca Video: Eduardo Cabrera

Cerca de las 10:00 horas, ambos lados de la carretera México-Toluca fueron tomados por los inconformes. Las afectaciones viales según reporte de la policía local, iban desde el Kilómetro 14 hasta el kilómetro 18 de la carretera.

“Lamentamos las molestias que esta medida pueda causar a la población. Nuestra intención siempre ha sido mantener la lucha sin afectarles. Desafortunadamente las autoridades permanecen sin voluntad de escuchar nuestras demandas legítimas”, publicaron los alumnos en un comunicado en redes sociales.

Bloqueo de la comunidad del CIDE Video: Eduardo Cabrera

El motivo del mitin estudiantil, es debido a que Álvarez-Buylla convocó este lunes a una reunión con la Asamblea de Socios de la institución, para discutir la Reforma a los Estatutos del CIDE, en la que propone, la confirmación de Romero Tellaeche como rector, así como quitar poder de decisión a la Asamblea Académica conformada por docentes de la institución.

Además el jueves pasado, la directora cerró las oficinas del área jurídica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, argumentando aumento de casos de Covid-19 entre el personal que labora allí y anunció la suspensión de trámites que ya se encontraban en proceso, entre ellos, una serie de amparos que los estudiantes del CIDE presentaron para evitar que se confirme a Romero Tellaeche como director.

Hasta el momento la carretera permanece cerrada en ambas direcciones, causando afectaciones viales en seis carriles. Los manifestantes advirtieron que en caso de que las autoridades del Conacyt aprueben las reformas al estatuto en la reunión del día de hoy, cerrarán de manera permanente hasta que la Secretaría de Gobernación no ayude a mediar el diálogo entre los involucrados en el conflicto.

Se registra bloqueo de la carretera federal Mexico-Toluca por estudiantes del CIDE Video: Eduardo Cabrera

