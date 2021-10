Concluye vacunación en la CDMX; dan cerrojazo en CU

Con las cifras de hospitalización por Covid-19 más bajas desde junio pasado, contagios y decesos en franco descenso y en semáforo verde, este jueves concluyó el plan de vacunación en personas mayores de 18 años en la Ciudad de México, con el 99.5 por ciento de cobertura en la población; sin embargo, aún no es momento de bajar la guardia, coincidieron autoridades y expertos.

La jornada de vacunación tomó 253 días y 34 fases desde que se aplicaron las primeras dosis del biológico el 17 de febrero pasado, lo que convierte a la capital del país en la primera ciudad de México en concluir con la aplicación de vacunas en este rango de edad, y en una de las metrópolis con mayor avance del mundo, por encima de lugares como Tokio, Los Ángeles y París, de acuerdo con la administración local.

Sin embargo, que casi el 100 por ciento de la población cuente con vacuna no significa olvidarse de las medidas, ni tampoco que en la capital del país se haya logrado la denominada inmunidad de rebaño, consideró el epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Alberto Pantoja.

“Las vacunas que están utilizándose ahorita son para evitar los cuadros graves y la muerte. La inmunidad de rebaño lo que ofrece es protección contra la enfermedad; no vamos a llegar, al menos pronto, y una cosa importante: el que la gente esté vacunada no significa que se van a eliminar ninguna de las recomendaciones”, explicó a La Razón.

Gráfico

El especialista recordó que incluso las propias autoridades de Salud federales han advertido de la posibilidad de una cuarta ola, y detalló que la segunda ola que se vivió en el país y la ciudad se vio a finales de noviembre del año pasado y “fue muy probablemente asociada” a los festejos de Día de Muertos.

“A nivel mundial había habido una bajada, pero empiezan a aumentar discretamente los casos; entonces, existe la posibilidad de una cuarta ola. ¿De qué tamaño? No sabemos”, dijo.

Al calificar la jornada de vacunación como “un éxito”, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), detalló ayer que, al cierre de la jornada de este jueves, se habría logrado aplicar al menos una dosis del biológico a más de 7.1 millones de personas, mientras que 6.7 millones habrían recibido el esquema completo, por lo que, al menos, el 95 por ciento de los adultos mayores de edad ya tienen su esquema completo.

Además, durante los siguientes meses se continuará aplicando vacunas para quienes cumplan 18 años y rezagados.

De acuerdo con el reporte diario de Covid-19 que emite el Gobierno capitalino, las hospitalizaciones por Covid-19 han ido en descenso desde agosto pasado, cuando se registró el pico más alto, con tres mil 354 internamientos en 24 horas. Para este jueves 28 de octubre se reportó un 11 por ciento de ocupación hospitalaria, con 642 hospitalizaciones, la cifra más baja desde agosto y que no se veía desde junio pasado, al término de la segunda ola.

En rueda de prensa, Eduardo Clark sostuvo que, con base en los indicadores actuales, se prevé que en cinco o diez días la Ciudad de México alcance los niveles más bajos de hospitalización de toda la pandemia.

“Si en algún momento se revirtiera esto —nadie lo desea—, podríamos saber que ciertos indicadores están reduciendo su mejoría; eso ya podríamos proyectar hacia arriba. Esperemos que no pase eso”, dijo.

Clark García Dobarganes recordó que la capital del país es una de las ciudades “líderes” en la vacunación.

“Tenemos que verificarlo para no equivocarnos, pero no hemos encontrado ninguna otra ciudad en el mundo, de las características de la ciudad de México, en términos de tamaño, las grandes zonas metropolitanas del mundo: Londres, París, Tokio, Los Ángeles, Sao Paulo; en el sur, en el norte, en el este o en el oeste, no hemos encontrado una ciudad que tenga una mayor cobertura de vacunación”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, explicó que aunque la capital del país concluyó la fase de vacunación, es muy importante dar seguimiento con el uso de cubrebocas y medidas de sanidad que se han implementado a lo largo de estos meses para evitar contagios. Además, secundó al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, en que no aplicaría la vacuna a sus nietos, porque el riesgo “es muy reducido”.

El dato: Hasta el martes se tenía en la capital una cobertura en vacunación del 99.5% en primera dosis y del 89% en esquema completo, según los registros diarios.

Sheinbaum va con AMLO a Campeche, a la mañanera

Con la finalidad de hablar acerca del cierre de la jornada de vacunación contra Covid-19 para personas de más de 18 años en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañará este viernes al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina que ofrecerá desde el estado de Campeche.

“Vamos a estar mañana en la mañanera; ahí en Campeche, con el Presidente, que nos invitó para informar de este cierre de vacunación”, dijo ayer la mandataria capitalina durante una rueda de prensa.

Se prevé que este día, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, junto con el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), brinden una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la vacunación para los rezagados en la Ciudad de México.

Ayer, el Gobierno capitalino informó el cierre de la jornada de vacunación para todos los adultos mayores de 18 años, con una cobertura del 99.5 por ciento.