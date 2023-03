La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó la quema de una figura que hacía referencia a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, la cual, según videos difundidos en redes sociales, ocurrió durante la concentración convocada por el Gobierno federal el sábado en el Zócalo con motivo del aniversario de la Expropiación Petrolera.

"Es condenable", afirmó tras inaugurar el puente vehicular "Las Adelitas" que conecta a las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

"No me parece que sea correcto, no es una práctica que deba existir ni mucho menos, y es condenable, igual que en su momento una persona habló de que había que quemar a los morenistas en el Zócalo, es una práctica condenable ", aseguró.

En videos difundidos en redes sociales, se escucha a los asistentes responsables de la quema de la figura gritar "¡Fuera Piña!", al mismo tiempo que encienden el fuego.

500 mil mexican@s reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México en defensa de la soberanía nacional.



Así se vivió:#85AñosExpropiaciónPetrolera #PorElRescateDeLaSoberanía pic.twitter.com/fwgPhkxCwq — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2023

“La convicción se nota”: Sheinbaum niega acarreo al evento

Por otro lado, la Jefa de Gobierno negó la presencia de asistentes acarreados al evento del Zócalo capitalino, como, en reiteradas ocasiones, lo acusaron voceros de la oposición.

leer más México es un país libre y soberano, subraya AMLO tras concentración en el Zócalo

En el mismo evento de inauguración del puente vehicular “Las Adelitas”, la mandataria aseguró que "la convicción se nota", pues la gente acudió "contenta" y no por algún tipo de coerción.

Ante las declaraciones de la oposición sobre presuntos casos de acarreo, la mandataria aseguró que sus voceros "se han de haber sorprendido": "La convicción se nota, la gente llegó contenta, la convicción no es esconde", afirmó.

Respecto a las cifras de asistentes a la concentración, la mandataria destacó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estimó la presencia de alrededor de 500 mil personas, por lo que, dijo, se trató de uno de los eventos "más grandes" , quizá únicamente superado por la marcha del 27 de noviembre de 2022, también convocada por el Presidente.

"Hay algunas fotografías, incluso una que yo subo a mis redes sociales, en donde 20 de noviembre está completamente llena hasta Tlaxcoaque; Pino Suárez está como a la mitad, pero no viene la foto de Madero ni 5 de mayo, que también estaban desbordadas. Lo que hace la SSC son sus cálculos a partir de la cantidad de gente y la superficie, y estimaron alrededor de 500 mil personas: una concentración de las más grandes, quizá solamente superada por la del 27 de noviembre", dijo.

Síguenos en Google News.

AM