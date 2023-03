AMLO condena agresiones a ministra Norma Piña; no son nuestros enemigos, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las agresiones que sufrió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y consideró que no es lo mejor la forma de protestar quemando una figura de la ministra.

“No debe llevarse a cabo este tipo de acto no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Eso es lo que yo opino”, dijo AMLO desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sin embargo, ante la presión de los medios de comunicación, López Obrador tuvo que manifestar su rechazo a esas formas de manifestación agresiva e intolerante.

“Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, y además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer.

"Nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido es y seguirá siendo pacífico y no odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo, son nuestros adversarios, pero no nuestros enemigos”, dijo el mandatario.

Sin embargo, recriminó que durante la manifestación de los ciudadanos que marcharon en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) se quemó una figura que lo representa, pero nadie se quejó o lo publicó en medios de comunicación tradicionales o las llamadas “redes sociales”, pero dijo que en su movimiento son minoritarias las manifestaciones de intolerancia y agresividad.

“Claro que son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento; la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien y que además no hay que darle motivos a los conservadores, porque ya ven como son, muy hipócritas, yo no estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios también quemaron unas figuras, una mía también.

"No me di por enterado, pero no debe pasar eso en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿o sí salió? Nadie se quejó. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña, yo no sabía que habían quemado una figura, pero que es mucho muy de los conservadores esos. Si quemaban los libros, bueno, si había inquisición, pero eso no tiene nada que ver con el movimiento progresista, cero de intolerancias”, abundó el Presidente.