Conmemora Sheinbaum 103 aniversario de la Policía de Investigación.

La Jefa de Gobierno de a Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reconoció la labor de la Policía de Investigación en el marco de su 103 aniversario, además pidió manejarse con honradez y lealtad a la ciudadanía para construir una mejor capital y un país más justo.

Quiero pedirles honradez y lealtad en el trabajo que realizamos, pues no solo es la lealtad a un mando, sino a la ciudadanía y al desarrollo de un país más justo, la entrega que ya la tienen, pero no se debe olvidar en la protección a los derechos humanos, a la patria, la disciplina y la capacidad, con todo y la dificultad que tienen, no se debe olvidar en el lugar en donde están