'La corrupción es clara', dice Santiago Taboada ante caso de pareja de Brugada.

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, manifestó que al final toda la corrupción termina saliendo a la luz pública, misma que en su momento dio a conocer, luego de que se difundiera el caso de corrupción en el que está involucrado la pareja sentimental de la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada.

“Se los dije desde el principio, la corrupción es clara y ahí está lo que no pudo comprobar, las utopías con las factureras, con las transferencias a la empresa de la gente de Bejarano, de su socio, pues ahí está, prácticamente las utopías, unas que no han concluido y ya las pagó… todo termina saliendo”, destacó.

Luego de firmar el compromiso “El Cáncer en la Agenda 2024”, Taboada sostuvo que no se puede hablar de un programa de salud, si no se pone también sobre la mesa el tema de tratamientos, atención médica, cáncer, “por eso planteábamos el primer día esta cobertura, primero de los recién nacidos y posteriormente ir ampliando prácticamente a los 2.5 millones (de chilangos que no tienen seguridad social) y después también comprometernos con la agenda contra el cáncer desde una visión de salud pública, en la que el gobierno realmente atienda no solamente en la prevención, sino en los tratamientos a las mujeres, hombres y niños, porque no queremos que en esta ciudad, por falta de atención o de tratamientos, ni un niño, ni una mujer, ni un hombre se muera de cáncer”.

Además, el abanderado del PAN, PRI y PRD explicó que salirse del esquema de IMSS- Bienestar es una de las prioridades al llegar a la Jefatura de Gobierno. “Es un convenio entre una entidad federativa y la Federación que lo único que avala es la firma del jefe de gobierno. Administrativamente ni siquiera han terminado de hacer esta transición, se lo puedes preguntar a los trabajadores de salud de la ciudad. Yo me voy a salir de ese convenio porque, como entidad federativa, tengo el derecho de hacerlo, las facultades, porque yo no voy a estar anclado a un sistema de fracaso y una de mis prioridades es el sistema de salud. Ya vieron las compras de los medicamentos, ¿no? Como se la reparten en licitaciones, ya escucharon los audios de a quiénes le están comprando los medicamentos y lo que dije sobre el tema de muchos medicamentos que ni siquiera están cumpliendo las normas internaciones”.

Asimismo, sostuvo que Javier Dávila Torres ha sido una pieza fundamental para su programa de salud, “ya habrá noticias pronto, pero bueno, es una pieza clave para este programa y para esta nueva visión de salud que tenemos… Aquí me querido Javier va a tener mucho que hacer”.

JVR