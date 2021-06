COVID-19: CDMX alcanza 4 millones 883 mil dosis contra el virus

¡¡HEY!‼️



No bajemos la guardia, la pandemia no ha terminado, 👁️ sigue con estas medida para no contagiar o contagiarte 🤧 de #COVID19, evita:



🚫 Lugares cerrados y sin ventilación

🚫 Lugares concurridos

🚫 Contacto sin sana distancia#ProtégeteYProtegeALosDemás 😷 pic.twitter.com/mefytV5rsn