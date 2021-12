COVID-19 en CDMX: suspenden concierto de fin de año y adelantan cierre de Verbena Navideña

Frente al aumento de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció que se pospondrá el concierto de fin de año, al que asistiría el grupo musical Los Ángeles Azules en la Glorieta de la Palma, previsto para este 31 de diciembre.

Además, se determinó adelantar el cierre de la verbena navideña que tiene lugar en la plancha del Zócalo desde el pasado 16 de diciembre, por lo que ahora este jueves 30 será el último día que esté instalada y no el viernes, como se tenía previsto.

Por medio de un comunicado, el Gobierno capitalino detalló este martes que se fortalecerán las medidas preventivas en el corazón de la capital para evitar un aumento de contagios.

Entre las medidas, se anunció que a partir de ayer y el miércoles 29 y jueves 30, el encendido de la tradicional luminaria decembrina se llevará a cabo a las 18:20 horas, más temprano de lo que se había hecho.

leer más Francia registra nuevo récord de casos de COVID-19 con más de 179 mil

Para evitar contagios, en un contexto de alerta mundial por la rápida propagación de la variante Ómicron, el Gobierno de la Ciudad de México llamó a los ciudadanos a respetar las medidas sanitarias y a acudir a los módulos de vacunación para recibir la dosis del biológico o, en su caso, ir por la dosis de refuerzo, que desde hace unas semanas se aplica en adultos mayores de 60 años.

Las autoridades recordaron a los capitalinos las siguientes recomendaciones, sobre todo durante estas fiestas de fin de año: interactuar en espacios al aire libre o muy bien ventilados, hacer uso del cubrebocas en espacios cerrados y públicos, lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial; y, en caso de presentar posibles síntomas de coronavirus, hacerse una prueba y aislarse.

Más temprano, ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que posponer el concierto no es una medida “de alarma”, sino de precaución, pues advirtió que hasta ahora no hay una situación de emergencia en la ciudad y reiteró que no se prevé el cierre de actividades, como ocurrió el año pasado.

Gráfico

“Sería una cuestión de precaución, nada más, al ver que hay un ligero incremento de los casos, pero no es una alarma ni mucho menos, sino sencillamente una medida precautoria para evitar mayor número de contagios”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo recordó que continúa la aplicación de vacunas en la ciudad. Tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Venustiano Carranza, la Jefa de Gobierno detalló que, hasta este martes, el 52 por ciento de los adultos mayores ya cuenta con su dosis de refuerzo y adelantó que se espera que la aplicación de refuerzos para el resto de la población se haga en el orden en que fue la vacunación, por lo que seguiría personal educativo. Sin embargo, apuntó que están a la espera de la orientación del Gobierno federal.

“Por lo pronto, es en el esquema que fue la vacunación: en este momento es adultos mayores y personal de salud, y sería también para maestros, para personal educativo y después (por) edades”, indicó la mandataria capitalina.

Christian Von Roehrich, coordinador del PAN en el Congreso local, celebró, a nombre de su fracción parlamentaria, que el Gobierno capitalino haya reconsiderado el concierto de fin de año y lo haya pospuesto, anteponiendo la salud pública de los capitalinos.

Previamente, la bancada panista hizo un llamado al Gobierno a atender “con inteligencia” la variante Ómicron, de la que ya se han reportado al menos 30 casos, y llamó a las autoridades a tomar medidas sanitarias “serias”.

Von Roehrich celebró que este lunes la Jefa de Gobierno haya reconocido el incremento de contagios en la ciudad; sin embargo, advirtió que se deben acatar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, hizo un llamado al Gobierno para hacer públicas las minutas de las reuniones de los comités técnicos que, junto con la Secretaría de Salud federal, evalúan la pandemia, y a que se involucre a especialistas, académicos y expertos en la materia provenientes de países donde se haya neutralizado la pandemia.

Desde el jueves de la semana pasada, las autoridades capitalinas reconocieron que hay un ligero aumento en el registro de los contagios en la ciudad, sin que sea el mismo caso para las hospitalizaciones a causa del virus.

El dato: Hasta el lunes se reportaban 995 mil 497 casos acumulados de Covid-19 en la CDMX, además de 52 mil 801 decesos provocados por esta enfermedad.

RFH