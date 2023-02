COVID-19 está "controlado" a tres años del primer contagio en CDMX: Claudia Sheinbaum

A tres años del primer contagio de COVID-19 en la Ciudad de México, la enfermedad está "controlada", aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Fueron años difíciles para toda la ciudadanía, y el día de hoy está, no sé cuál sea el término epidemiológico, no sé si vaya a decir alguna palabra que no corresponda a la epidemiología, pero yo diría que está controlado", dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria resaltó que aunque sí llega a haber contagios, no hay incremento en las hospitalizaciones a causa de esta enfermedad.

"No hay incremento en hospitalizaciones; sí llega a haber contagios, pero los contagios, se llega a las entidades de salud, inclusive hay medicamento hoy, otros medicamentos que tiene disponibles el sector salud".

Sheinbaum Pardo pidió al director de la Agencia Digital de Innovación Público (ADIP), José Merino hacer una evaluación a tres años del primer contagio, que se dio a conocer el 27 de febrero de 2020.

Síguenos también en Google News

Leo