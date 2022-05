Coyoacán firma convenio con Fundación Teletón para apoyar a personas con discapacidad

Con el fin de dar opciones de atención a la población coyoacanense con discapacidad, y de ofrecer espacios de rehabilitación digna a las personas que padezcan algún tipo de adicción, la alcaldía Coyoacán llevó a cabo la firma de un convenio con la Fundación Teletón, así como la Ratificación del convenio de colaboración con el Centro de Integración Juvenil (CIJ).

En Coyoacán más de 20 mil niñas, niños y jóvenes viven con alguna discapacidad, por eso, el convenio firmado con Fundación Teletón, representa un gran paso en la lucha por el desarrollo de las infancias que requieren mejoras en su calidad de vida y que ahora podrán acceder a los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT).

Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que la mejor manera de hacer de Coyoacán un mejor lugar para vivir, es trabajando en equipo, sociedad, iniciativa privada, asociaciones, fundaciones y gobiernos. También sostuvo que las y los vecinos que así lo requieran, tendrán acceso a atención especializada y rehabilitación con costos que les permitirán continuar con su recuperación y con ello, mejorar su calidad de vida.

Para Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, la firma de este convenio es un avance significativo en el refuerzo de políticas públicas con acciones para la sociedad en su conjunto.

Fundación Teletón benefician a más de 27 mil niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Foto: Especial.

“La Firma del Convenio con la Fundación Teletón, es una expresión de la enorme importancia que tiene la formalidad y el derecho entre nosotros, para consolidar el bienestar integral por el que trabajamos todos los días en esta alcaldía Coyoacán”, indicó.

Desirée Navarro López, directora general de Igualdad y No Discriminación subrayó que “cada año, los 24 centros, que operan en toda la república mexicana, de Fundación Teletón benefician a más de 27 mil niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo, brindando servicios que promueven su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad, por lo que la alcaldía Coyoacán se suma a este esfuerzo de las fundaciones y asociaciones especializadas”.

Alejandro Oseguera Casillas, director general del CRIT Ciudad de México, señaló la importancia de rescatar la empatía en la sociedad. “Cuando nuestros niños salen a la calle, el gran tema de la empatía y me da mucho gusto estar firmando este convenio por que se que van a beneficiar a muchísimas niñas y niños que quizá hoy no pueden salir a la calle, o que no están en rehabilitación y se va a cumplir esa máxima”, dijo.

También estuvieron presentes las diputadas federales Gabriela Sodi Miranda y Norma Angélica Aceves García, quienes realizan una destacada labor de concientización hacia las personas con discapacidad, ambas reconocieron que en el país falta observar en las políticas públicas a las personas con discapacidad y dotarlas de ayudas técnicas para concretar una inclusión social.

te puede interesar Pendiente, conclusión de ocho hospitales en el Edomex: Rodrigo Jarque

“Gracias por voltear a vernos a quienes llevamos mucho tiempo luchando en este tema. Necesitamos muchos aliados, por eso valoro y reconozco la labor del alcalde, aquí tenemos que sumarnos todos, no queremos grupos separados porque eso excluye, todos haciendo equipo, todos sumando voluntades, no solamente el alcalde. Todas y todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, vamos a vivir con una condición de discapacidad por motivo de edad, que necesidad de esperarnos a que llegue ese momento para voltear a ver que no hay una rampa o que el lugar no es accesible”, comentó Aceves García.

Posteriormente tuvo lugar la ratificación de convenio con Centros de Integración Juvenil (CIJ), en donde se expuso que la edad promedio de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas es de 13 años, por lo que el alcalde aseveró que en Coyoacán se trabaja para que niñas, niños y jóvenes crezcan en entornos seguros, libres de adicciones y de violencia.

“Hoy reafirmamos una alianza que nos ayudará a generar un ambiente sano para estos sectores, que son el futuro de nuestra alcaldía y de nuestro país. Con su apoyo, las familias coyoacanenses tomarán conciencia de la importancia de una vida libre de adicciones y así podrán generar un ambiente familiar en armonía”, comentó el alcalde.

La Ratificación de Convenio contó con la presencia de Kena Moreno, presidenta fundadora de Centros de Integración Juvenil, quien puntualizó que las primeras causas de muerte prematura y pérdida de salud mental, son dos la depresión y el consumo excesivo de alcohol, por tal motivo los CIJ han abierto su panorama de tratamiento y prevención a trastornos de salud mental.

Lee más Arranca segunda etapa de Nidos de Lluvia en Área Metropolitana de Guadalajara

Obdulio Ávila indicó que la salud pública es de alta prioridad para la administración coyoacanense, por lo que la complejidad de las adicciones debe tratarse de forma integral, social, jurídica, laboral, familiar y económica.

Desirée Navarro informó que durante la pandemia las adicciones subieron 15% en México, ya que 18% de los jóvenes entre 15 y 17 años ingieren alcohol y el 49% la ha probado alguna vez, mientras que 62% ha sufrido depresión o ansiedad. El consumo se inicia al comenzar los estudios de secundaria, incrementando considerablemente en la transición de secundaria a bachillerato (de 8.9% a 17.6%), concluyó.

Las firmas de convenio contaron con la presentación de los niños ganadores del concurso Coyoacán tiene talento, Cedric Demián Ramón Moreno y Alejandro García González, quienes interpretaron piezas clásicas en piano y violín, respectivamente.

Asistieron Anabel Ramírez Bravo, coordinadora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos CRIT Ciudad de México; Verónica Tiscareño Corchado, directora médica CRIT Ciudad de México; Manuel Castillo Ruiz, director de CIJ Coyoacán y José Ángel Prado, director operativo de Patronatos CIJ.

JVR