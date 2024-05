Contingencia Ambiental. Situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de las especies y/o sus ecosistemas. Al menos así lo define la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat.

En los últimos días hemos escuchado mucho aplicarse este término en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana, debido a la mala calidad del aire registrada en esta zona. Además, las altas temperaturas tampoco han favorecido a que se disipen las partículas contaminantes.

Ante todo esto, ¿sabes cuánto ha durado la Contingencia Ambiental más larga declarada en la CDMX y el Área Metropolitana? Hoy te lo contaremos en La Razón.

¿Cuánto es lo más que ha durado una Contingencia Ambiental?

La Contingencia Ambiental más larga se vivió apenas en febrero de este año, cuando se declaró durante tres días completos. La calidad del aire era tan mala que no bajaban los niveles de contaminación a través de las partes por billón de ozono. Sin embargo, la que vivimos actualmente ha sido igual de larga que la de febrero pasado.

Ante la falta de viento y las altas temperaturas, la contaminación no se ha reducido, por lo que ha sido imposible desactivar la Contingencia Ambiental, aunque con la llegada de las lluvias se espera que las condiciones del aire que respiramos, mejoren.

Incluso se decía que estábamos cerca de que se declarara la Fase II de la Contingencia Ambiental, sin embargo, esto todavía no ha ocurrido. Antes de la más larga declarada en febrero de este 2024, se vivió otra casi igual de larga al durar tres días y cuatro horas (es decir, no los tres días completos que se vivieron en febrero de este año). En caso de que continúe de nueva cuenta este jueves en la noche la Contingencia Ambiental (si no se desactiva durante la mañana y tarde de este mismo jueves), entonces esta será la más larga que se haya vivido en la CDMX y el Área Metropolitana.

En el Valle de Toluca fue suspendida la Contingencia Ambiental Atmosférica Fase I, pero prevalece la Fase Preventiva, ante la mala calidad del aire. Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

¿Desde cuándo se aplica la restricción de la Contingencia Ambiental?

Fue en marzo de 1992 cuando se registró la primera Contingencia Ambiental en el Valle de México, cuando se registraron 398 puntos IMECA, cuando el límite era de 250. Cuatro años antes ya se había creado el programa Hoy No Circula, para evitar la circulación del 20 por ciento de los automóviles existentes en al CDMX y el Área Metropolitana.

La calidad del aire de aquel entonces, se decía que era tan mala que equivalía a respirar dos cajetillas de cigarro al día, de acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo, Cidac.

