Cuauhtémoc Blanco se baja de la contienda por la Jefatura de Gobierno de la CDMX

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dio a conocer que ya no participará en el proceso para ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Mediante sus redes sociales, el exfutbolista explicó que después de reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, decidió "no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento".

"Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. Donde Morena me necesite, ahí estaré", escribió el gobernador.

Después de reunirme con mi amigo y presidente del @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento.



— Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) September 20, 2023

En tanto, será este lunes 25 de septiembre cuando el líder nacional de Morena defina si competirá o no en el proceso de elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024.

Indicó que su decisión se basará en lo que sea mejor para el partido al sostener que no puede ser juez y parte en el proceso; "si me interesa o no, tendré que definirlo, hay muchas tareas de organización en el partido, eso lo vamos a valorar, también la gente interesada. Hay muchos compañeros que pueden asumir la responsabilidad", comentó en conferencia de prensa este lunes.

Cabe señalar que el próximo 25 y 26 de septiembre se llevarán a cabo el registro de los aspirantes para buscar la candidatura de Morena a la Ciudad de México.

DAN