AMLO: Zafo, para ser senador al concluir sexenio; me voy a Palenque a escribir libros

Con un “¡zafo!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles la propuesta del morenista Alejandro Díaz Durán para que los expresidentes tengan “pase directo” al Senado al concluir su mandato, y refrendó su decisión de irse a su rancho en Palenque, Chiapas, para no volver a participar en política.

MÁS INFORMACIÓN Plantean dar lugar en el Senado a expresidentes

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO dijo que en un año y 10 días, cuando entregue la banda presidencial a su sucesor, se jubila y no aceptará ningún cargo a nivel nacional ni internacional, tampoco convertirse en “caudillo, líder moral, mucho menos cacique”.

“Ayer alguien propuso de que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores. Lo voy a decir de manera muy coloquial, zafo, zafo, o sea, a mí que no me metan en eso.

“Yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y 10 días y yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada”, sostuvo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 20 de septiembre de 2023. https://t.co/fCDSl7olb5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 20, 2023

AMLO adelantó que al finalizar el sexenio desactivará sus cuentas en redes sociales como X (antes Twitter), Facebook, y tampoco recibirá en su rancho en Chiapas a quien le planteé algo vinculado con político, e incluso cuando sus hijos lo visiten allá será un tema vedado.

“Podemos hablar de la historia, la filosofía, la música, el beisbol, ahora si voy a tener más tiempo para el beisbol; me voy a dedicar a escribir, no para publicar pronto, voy a publicar a los 3 o 4 años después de haber entregado el gobierno, es lo que me va a llevar terminar un libro que quiero sobre pensamiento conservador en México”, dijo AMLO.

López Obrador mencionó que el libro que está escribiendo sobre tema político ya tiene un avance importante y espera concluir a finales de diciembre de este año, con el fin de que salga publicado en marzo de 2024. Por ello, dejó claro, “no voy a participar en nada, esto por lo del Senado y ninguna otra misión”.

AMLO expresó su satisfacción por el relevo generacional que hay en el movimiento de transformación, el cual dará continuidad al cambio que se presenta en el país, anticipó.

“Como dicen mis adversarios, que tienen en eso un poco de razón, ya estoy ‘chocheando’, entonces ya. Le decían a don Adolfo Ruiz Cortines ‘el viejito’, y resulta que yo tengo más edad que él, o sea, cuando llega a la Presidencia creo que tenía 60 años y yo llegué a los 65, voy a cumplir 70, soy el de más edad en toda la historia de México como presidente constitucional”, explicó AMLO.

AMLO bromeó con las edades de otros mandatarios del mundo, ya que “están más viejitos” y al lado de ellos “es un chamaco”, como el de China, Xi Jin Ping; de Rusia, Vladimir Putin; de la India, Narendra Modri; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Estados Unidos, Joe Biden.

“Son mayores, yo soy de los jóvenes, pero estoy aflojado en terracería, ya es cerrar el ciclo, que es lo que voy a hacer”, concluyó AMLO.