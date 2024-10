Dan banderazo a operativo conjunto Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Huixquilucan

Con el arranque del Operativo Conjunto “Prevención del Delito” implementado entre Miguel Hidalgo-Cuajimalpa y Huixquilucan por un segundo trienio, buscamos consolidar un Corredor de Seguridad entre los tres gobiernos y blindar a las dos demarcaciones y el municipio colindante de la inseguridad que se vive en todo el país.

Así lo afirmó Mauricio Tabe, Alcalde en Miguel Hidalgo, quien celebró la suma de esfuerzos con la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras y su contraparte en Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, lo que da muestra que el trabajo coordinado garantiza resultados en seguridad para la gente que vive, visita o transita por esta zona limítrofe, porque se han blindado las fronteras.

MÁS INFORMACIÓN Mauricio Tabe anuncia que buscará convenio con INE para difundir convocatoria para jueces

Recordó que en el tema de la seguridad “nadie se puede lavar las manos” porque se trata del “principal enemigo de la sociedad” y esto lo dejó claro en la reunión de seguridad que sostuvo en días pasados con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“La solicitud que le hemos hecho a otros los órdenes de gobierno es que la policía y las fuerzas de seguridad y el trabajo de seguridad debe concentrarse en combatir al principal enemigo de la sociedad que es la delincuencia, no en distraer recursos para temas políticos, utilizar los instrumentos de seguridad para que nuestras vecinas y vecinos se sientan más seguros y nunca más distraernos en propósitos que no tengan nada que ver con la seguridad, en propósitos políticos”, indicó.

Desde el Parque de Granados, donde se dio el banderazo de arranque al operativo conjunto que será permanente, el Alcalde en Miguel Hidalgo, resaltó que la demarcación que encabeza, es una de las tres más seguras de la capital del país.

“Cuando llegamos a Miguel Hidalgo, era una de las cinco más inseguras, 70 por ciento de los vecinos se sentían inseguros y hoy, 64% es decir, dos terceras partes se sienten más seguros, porque no nos lavamos las manos en el tema de seguridad, porque sumamos esfuerzos con las distintas autoridades para que nuestras vecinas y vecinos se sientan más seguros”, precisó.

Pero no sólo eso, añadió, los vecinos están más seguros porque se han disminuido los delitos por semana en un 40% y un 12 % en los de alto impacto con lo que Miguel Hidalgo en “más seguro que hace un año y muchísimo más seguro que hace 3 años”.

En torno a la Reforma que prohíbe las “chelerías” en la CDMX, Mauricio Tabe, celebró la medida emanada del Congreso de la Ciudad de México sin embargo, dijo que la legislación no puede estar “hueca”.

“Necesitamos el apoyo de elementos, de fuerzas especiales para combatir las chelerías y el trabajo coordinado de la fiscalía, porque no es a jalones como se retiran, sino garantizando que las carpetas que se abren para quienes venden alcohol a menores, tengan seguimiento . Necesitamos el apoyo de la fiscalía”, mencionó.

Por su parte, el Alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Carlos Orvañanos Rea, resaltó la suma de esfuerzos para emprender por segunda ocasión el Operativo Conjunto “Prevención del Delito” con los titulares de Huixquilucan y Miguel Hidalgo.

“La prioridad máxima para nuestros gobiernos es la seguridad ciudadana y la paz de nuestros territorios, si no tenemos paz, si no tenemos tranquilidad no puede haber nada más y por eso hoy, apenas a unos días de que asumimos la alcaldía Cuajimalpa , estamos aquí dando testimonio de cuál es nuestra prioridad”, apuntó.

En su oportunidad, Romina Contreras, presidenta de Huixquilucan, precisó que, así como lo hicieron en los tres años anteriores, lo harán por un trienio más para que la geografía que conforman Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, se convierta en una sola y “nosotros tengamos la libertad de poder perseguir el delito de forma eficiente y eficaz”.

“Somos amigos, somos compañeros y tenemos muchas ganas de blindarnos, que nuestros elementos de seguridad trabajen en conjunto y lo más importante, enlazarnos a través de los c4s, de toda la inteligencia que tenemos en seguridad”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR