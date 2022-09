Daños menores en la CDMX, pero miedo y crisis nerviosas

Crisis nerviosas, colonias sin luz, caída de postes y árboles, así como daños en al menos una veintena de inmuebles de la Ciudad de México, fue el saldo que dejó el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

A las 13:05 de la tarde, apenas 46 minutos después de que sonó la alerta sísmica debido al Simulacro Nacional, el ruido de los altavoces se escuchó por segunda ocasión en la capital del país, esta vez por un un sismo real.

De manera similar a como ocurrió en 2017, la tarde de este 19 de septiembre el sonido de las alertas sacó a millones de personas sus casas, trabajos o escuelas, la mayoría, quienes apenas iban de regreso a sus inmuebles luego del simulacro que marca este día como un homenaje a las víctimas de esa tragedia y de la ocurrida en 1985.

Tras el movimiento telúrico que abrió las heridas de miles que aún no se recuperan del terremoto que ayer cumplió un lustro, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó que no hubo pérdidas humanas, únicamente crisis nerviosas y afectaciones “menores” en edificios.

En términos científicos no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo. Por su puesto que hay preguntas de la ciudadanía y todos nos hacemos, pero no hay alguna consideración especial

En conferencia de prensa, que originalmente era para presentar los detalles del protocolo que se inició por el Simulacro Nacional, la mandataria detalló que el 99.1 de las alertas sísmicas de la capital funcionaron correctamente, tanto en el simulacro por el que se activaron a las 12:19 de la tarde, como por el sismo. Únicamente 123 altavoces de la ciudad no se escucharon.

“En términos científicos no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo, en efecto ha habido tres sismos en la Ciudad en este día. Por su puesto que hay preguntas de la ciudadanía y todos nos hacemos esta pregunta, pero no hay nada científico que nos diga que el 19 de septiembre tiene alguna consideración especial”, indicó Sheinbaum Parto a pregunta expresa sobre su perspectiva por la coincidencia de los sismos.

Desde el C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades capitalinas explicaron que el sismo dejó daños “menores”, entre los que se reportó la caída de postes, agrietamiento en edificios y la suspensión del servicio eléctrico en algunas colonias de la capital.

Además, se registraron afectaciones en la Línea 4 del Metro, por lo que se realizó un corte de energía eléctrica y se desalojó uno de los trenes para realizar el protocolo de supervisión, lo que dejó sin servicio a esta línea por lo menos durante hora y media.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, detalló que tras el movimiento telúrico se reportaron cinco crisis nerviosas en la capital, tres personas inconscientes o desmayadas por el susto, y una persona lesionada debido a la caída de una barda en la alcaldía Magdalena Contreras, sin ser de gravedad.

Por la noche, al corte de las 20:00 horas, el Gobierno central confirmó que hubo afectaciones en 21 inmuebles, en 17 de los cuales se reportó riesgo bajo y en cuatro riesgo medio, por ejemplo, daños en escaleras, desplome de bardas y grietas en muros o fisuras en trabes.

De acuerdo con el registro preliminar de inmuebles reportados con daños que dio a conocer el Gobierno capitalino, la mayoría de los inmuebles afectados están localizados, 19, en la alcaldía Cuauhtémoc, puntualmente en calles del Centro Histórico; uno más está ubicado en la alcaldía Azcapotzalco y otro en la Benito Juárez.

Por separado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 572 mil 663 usuarios afectados en la ciudad, para el cierre de esta edición, detalló que se había restablecido el 96 por ciento el suministro eléctrico.

La SSC desplegó 16 mil 429 elementos y mil 639 durante el operativo posterior al sismo, así como cinco helicópteros cóndores que sonrevolaron la ciudad.

El sismo de este lunes ocasionó temor y angustia a millones de capitalinos, algunos, quienes dijeron “ya no tenerle fe” al 19 de septiembre por la coincidencia de sismos ocurridos el mismo día en otros años, pero también hubo quienes lo tomaron con un poco de humor.

Deyanira Romero, quien labora en un negocio del Centro Histórico, se dijo “incrédula” de que un sismo sacudió la ciudad otra vez en la misma fecha.

“Nada más porque lo vivimos lo creemos, ¿no? Parece una broma, de muy mal gusto, no me la creo”, contó a La Razón.

Joaquín, otro capitalino quien estaba “de paso” por las calles del corazón de la ciudad, contó que para él el 19 de septiembre ya es “de mal augurio”.

“Vine a comprar unas cosas, ya sabia del simulacro, (...) salí de la tienda donde estaba, normal durante el simulacro, pero cuando la volví a escuchar (la alerta) se me hizo raro, pensé que era un error, que se habían equivocado, ¿cómo que otra vez? Como el de 2017. Ya estamos ciscados”, expresó

Geraldine López, una habitante de la ciudad, de 32 años de edad, dijo sentirse asustada cuando sintió el movimiento telúrico: “me saqué de onda, como todos. Pensamos que era otro simulacro, no sé, hasta que se sintió bien fuerte y larguísimo, no se detenía, nada más veía a mi mamá bien asustada”.

La joven, quien se encontraba en la calle de Madero cuando ocurrió el temblor, afirmó: “ya no le tengo fe a este día, yo creo no vuelvo a salir en 19”.

