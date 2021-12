No se puede dar por ganada la batalla contra Covid: Macías

La Ciudad de México no puede “dar por ganada” la batalla de la pandemia de Covid-19, alertó el epidemiólogo Alejandro Macías, al explicar que aunque la capital está saliendo del pico de contagios ocasionado por la variante Delta, aún falta enfrentar los embates que ocasione Ómicron, de la que ya se han detectado 16 casos.

“No puede darse por ganada la batalla. No podemos esperar hasta que estén llenos los hospitales para tomar acciones. Es importante adelantarnos y que hagamos un diagnóstico más pronto, que hagamos más pruebas”, recomendó.

El especialista planteó a La Razón que es importante que la capital se dé cuenta del momento en el que comiencen a subir los casos, pues alertó que, una vez que comienzan a llenarse los hospitales o las camas de terapia intensiva, ya es demasiado tarde.

“Eso muy probablemente va a ocurrir; hay que esperar que no, desde luego, pero si así va a pasar, tenemos que prepararnos para lo peor, esperando lo mejor; sin duda que hay riesgo”.

Seguramente, como está ocurriendo en otras partes del mundo, tendrá la Ciudad de México que sufrir todavía el embate de la variante Ómicron

Alejandro Macías, Epidemiólogo, integrante del SNI

Respecto a la aplicación de vacunas contra el virus y refuerzos para adultos mayores —estrategia a la que han apostado las autoridades de la Ciudad de México para no suspender de nueva cuenta las actividades—, el epidemiólogo alertó que el ritmo tanto de la vacunación como de la revacunación “nunca es suficiente”, más aún cuando se sabe que la población que ya tiene su esquema completo y también se ha revacunado es la que adquiere la mayor inmunidad contra todas las variantes, incluida la Ómicron, que ha puesto en alerta al mundo.

“No hay que detenerse, hay que mantener la vacunación a toda velocidad, aunque parezca que vamos adelante de la epidemia; es mucho mejor ir adelante que ir detrás”, expresó.

El especialista advirtió que, aunque se espera que la variante Ómicron cause una enfermedad más leve —como refieren los primeros estudios al respecto, de Estados Unidos, el Reino Unido y Sudáfrica—, la ciudadanía no se puede confiar, pues cuando mucha población se infecta al mismo tiempo, “la baja proporción que se complique puede llegar a ser un número absoluto grande que sature los hospitales y las instituciones”.

En opinión del experto, el sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa que se conoce y la variante Ómicron de Covid-19 es similar en su capacidad de contagio.

Macías Hernández resaltó que para estas alturas, a casi dos años del primer contagio del virus en la capital, los ciudadanos “ya saben” que, independientemente de qué tipo de variante se trate, el uso de cubrebocas colocado adecuadamente es la medida que funciona para prevenir los contagios y refrendó el llamado que ha hecho en otras oportunidades para dar seguimiento al resto de las medidas: “El que pueda trabajar desde casa, que lo haga; evitar los tumultos; ventilar los espacios cerrados; vacunarse en cuanto te toque; revacunarte en cuanto te lo ofrezcan; eso sigue siendo verdad.

“A nivel individual, la gente tiene que hacer lo mismo, de cualquier manera que se llame la variante que esté circulando”, advirtió.

El dato: La hospitalización por Covid sigue en descenso. Ayer se mantenían internadas 300 personas, que representaban cinco por ciento en la disponibilidad de camas.

Pese a Ómicron, AMLO pide reunión familiar

Pese a la presencia de la variante Ómicron, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los mexicanos reunirse con sus seres queridos en las fiestas de fin de año para “atemperar las tristezas”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal expresó que le da mucho gusto que desde el 12 de diciembre se observa mucha gente y mucho tráfico en la Ciudad de México, particularmente en el centro, donde ve a la población muy contenta.

Por eso, dijo que a pesar de que prevalece la polémica respecto a si deben reunirse o no por el Covid-19 y la nueva variante Ómicron, considera que sí deben realizar encuentros con los seres queridos.

“Deseo que la gente no sufra, que nadie esté triste, que nadie sufra, que estén felices todos, que todos estemos contentos y que le demos gracias a la vida, al creador que nos ha dado tanto, deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que aun cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, es muy importante vernos, es algo bellísimo el encontrarnos, con hijos, con hermanos”, expuso.

El Presidente estimó que como es una fecha especial hacia el fin de año es preferible procurar reunirse con los familiares.

“Tratar de hacerlo, aunque ya no estén nuestros padres, porque mientras viven nuestros padres, ellos eran los que nos convocaban a todos, siempre, pero se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar, no la familia, pero sí ese tipo de encuentros, ya no se realizan igual, pero hay que procurar con los familiares, con los amigos y hay que estar juntos”, expresó.

También anunció que una vez que concluya la aplicación de vacunas de refuerzo para adultos mayores, se iniciará la vacunación de personal de salud y del magisterio.

“Se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya, para que el magisterio nacional lo sepa, nada más vamos a avanzar más en adultos mayores, por razones obvias, tenemos que seguir avanzando, como se está haciendo en vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros.

“Prácticamente terminamos en la Ciudad de México y otros estados, vamos a seguir avanzando y al terminar aquí en la Ciudad, por ejemplo, vamos con personal de salud y maestros”, expuso.

Al ser cuestionado respecto a si en México se aplicará la vacuna anti Covid a los niños, el mandatario puntualizó que esa decisión está en manos de los especialistas, además de que se espera a que lo defina la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Eso va a depender de los especialistas de nuestro país, sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños, ver qué dice al respecto la OMS y si está recomendado nosotros lo vamos a hacer, lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario, yo pienso que la próxima semana o el martes ya los especialistas de salud podrían dar respuesta”, comentó.

Cansados de encierro, desbordan el Centro



Antes de la celebración de Navidad en la Ciudad de México, algunos con cubrebocas a media nariz o en la barbilla, o sin respetar la sana distancia, miles de capitalinos se han dado cita en las calles del Centro Histórico para comprar regalos de la época o “darse una escapada” tras los meses de angustia que muchos han sufrido a causa de la pandemia, esta vez sin temor a la nueva variante que tiene en alerta a Europa.

Martha, una capitalina de 40 años, visitó las calles del Centro en busca de regalos para sus ahijados, “aprovechando” la temporada y las vacaciones y, aunque comenta que padeció Covid-19 en agosto del 2020 y sabe “lo que se siente estar de verdad enferma y con oxígeno”, asegura que sus ganas de salir “son más grandes” que el miedo.

“Sí, todavía no termina la pandemia, que hay nuevas variantes, pero esto ya no se va a ir; lo que sí se nos va es el tiempo; ya fueron meses (de no salir), ahora lo que corresponde es salir, eso sí, con las precauciones”, expresó a este medio.

En una situación similar se encuentra el señor Alejandro, quien, con más de 60 años, esta semana acudió al Centro con sus dos nietos, a quienes llevó a pasear a la verbena del Zócalo, pues reconoce que, aunque se cuidó “mucho los meses previos”, ya está “cansado” y los niños están “fastidiados de tanto encierro, de no poder salir, de que ahora sí a la escuela, ahora no; ya ha sido mucho”, expresó, tras reconocer que, por su edad, ya acudió por la dosis de refuerzo, lo que lo deja “mucho más tranquilo”.

Con información de Magali Juárez