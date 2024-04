¿De cuánto es la multa si no saco el CURP de mi perro o gato en la CDMX?

Si vives en la Ciudad de México y tienes a tu cargo perros o gatos, estás obligado a registrarlos para que tengan el Registro Único de Animales de Compañía, RUAC, o también conocido como el CURP de las mascotas, el cual permite tener un registro de los animales que habitan en la CDMX y que están a cargo de una persona.

Al ser un trámite obligatorio que tienes que hacer de manera presencial o en línea ante la Agencia de Atención Animal, Agatan (y que además es gratuito, para que no caigas en estafas), muchos ciudadanos en la capital piensan que es sólo para unos cuántos, sin embargo, te contamos que de no registrar a tu perro o gato, entonces serás acreedor a una multa que puede terminar hasta en arresto.

¿De cuánto es la multa si no saco el CURP o RUAC de mi perro o gato en la CDMX?

En caso de que no registres a tu mascota y que no tenga el RUAC, mejor conocido como CURP de mascotas, tendrás que pagar una multa de entre 2 mil 279.97 pesos a 3 mil 257 pesos. Pero no sólo esto, pues también podrías ser acreedor a un arresto administrativo que va de las 25 horas a las 36, por violaciones a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales en la CDMX.

Ahora, si tu perro o gato pierde el RUAC y es rescatada por los Centros de Atención Canina y Felina o por las Clínicas Veterinarias que están a cargo de cada una de las alcaldías de la CDMX, tendrás cinco días hábiles no sólo para reclamar, sino también para acreditar que el perro o gato es tuyo, mostrando la clave RUAC.

En caso de que no tengas esta clave, deberás demostrar que eres el propietario, a través de documentos de adopción, de cartillas de vacunación o de algún otro documento. Después de pagar la multa, tendrás forzosamente que registrar a tu perro o gato para que tengan RUAC.

¿En dónde tengo que sacar el RUAC o CURP para perros y gatos en la CDMX?

El trámite lo puedes hacer en línea a través de Agatan, cuyo sitio oficial lo descubrirás haciendo click AQUÍ. Ahí podrás registrar a los animalitos que tengas a tu cargo, siguiendo un proceso bastante sencillo que no te tomará más de 10 minutos.

