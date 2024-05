“La democracia no se callará con violencia, votemos este 2 de junio”: Giovani Gutiérrez

Este 2 de junio levantemos la voz en las urnas y no permitamos que sea el miedo y el ambiente de terror que siembra Morena lo que se imponga en el proceso electoral dijo Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la Coalición Va X La CDMX en Coyoacán, quien acompañó a Alessandra Rojo de la Vega y a los demás candidatos de PRI, PAN y PRD en un pronunciamiento este domingo.

La democracia no se calla a balazos. La democracia no se coarta con la violencia de Morena. La democracia se defiende en libertad y con conciencia. Por eso quiero llamar a la ciudadanía, a las y los coyoacanenses, a que salgan a votar este 2 de junio. ¡Alcemos la voz en las urnas y no permitamos que gane el terror ni el miedo, que han pretendido sembrar!