Denuncia Lía Limón en España, elección de Estado el pasado 2 de junio

Al participar en el Foro Atlántico “América y Europa: Democracia y Libertad” celebrado en Madrid, España con el auspicio de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que el pasado dos de junio se llevó a cabo en México una elección de Estado.

“Y esto lo comento porque este es un foro que defiende la libertad y sin democracia no hay libertad, ¿qué vivimos? una elección de estado donde el uso de los programas sociales jugó un papel muy delicado y donde hubo una compra de voto descarada”, apuntó.

Destacó que si bien, en su caso, tuvo 15 mil votos más que hace 3 años, hubo una votación a favor de partido en el poder de manera brutal obtenida a través de un ejército de personas que todos los días iba a recordarle a la gente quien les da su programa social y de una operación descarada de compra de votos afuera de las casillas el día de la elección.

Además, relató, se presentaron a lo largo del proceso casi 200 quejas que no fueron atendidas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México: “Me parece que lo que se vivió en México, donde el partido en el poder arrasó, no es de festejarse porque no fue un triunfo limpio ni una elección equitativa”.

Por otra parte, al exponer en el panel “Un diálogo con alcaldes iberoamericanos”, Lía Limón hizo un recuento de los avances alcanzados durante su administración en materia de seguridad, servicios públicos, recuperación de espacios, reactivación económica y una política integral a favor de las mujeres, las niñas y los niños.

Finalmente, resaltó que durante su gestión la ha distinguido tener un gobierno con prioridades claras, construir alianzas, tener presencia constante e interlocución con los vecinos y un enfoque en resultados, lo que la convirtió en la alcaldesa mejor evaluada de la ciudad y una de las mejores a nivel nacional.

