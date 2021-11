Denuncian abuso de restauranteros

Vecinos de varias colonias de la Ciudad de México denunciaron que, aunque la capital se mantiene en verde en el semáforo epidemiológico de Covid-19 desde hace tres semanas, restauranteros y negocios del sector de venta de alimentos han abusado del programa Ciudad al Aire Libre, al extender sus negocios y afectar los espacios públicos.

En junio del 2020, cuando la ciudad padecía los embates de la primera ola de contagios por el virus SARS-CoV-2, el Gobierno capitalino permitió a los restauranteros que abrieran sus locales en la vía pública, con la finalidad de reducir contagios, debido a que el aforo se había reducido; sin embargo, ahora, a más de un año de aquella medida y ya con tres semanas consecutivas en semáforo verde, los restauranteros mantienen tomados los espacios públicos, lo que causa problemas para peatones, automovilistas y vecinos.

“Ahora en semáforo verde no tendrían los restaurantes por qué seguir en la calle”, aseguró a La Razón Mayte de las Rivas, de la organización La Voz de Polanco, quien explicó que esta medida tiene “varias implicaciones” tanto para quienes habitan en los alrededores como para quienes van de paso. Entre ellas, denunció el reducido espacio para que los peatones transiten por la banqueta, así como el ruido.

En Polanco y en Coyoacán se dan casos de establecimientos que aprovechan el programa Ciudad al Aire Libre, que el Gobierno capitalino echó a andar en medio de la pandemia, para evitar aglomeraciones. Foto: Especial

“Tomaron las banquetas y sólo dejan un metro libre para el paso, lo cual es absurdo; nadie puede pasar, hay quejas de que te pasas en medio del restaurante, que te pegan con la charola. Otra cosa es el tema del ruido, porque se pueden poner bocinas; si tú vives cerca de un restaurante, antes el ruido estaba contenido en su espacio; ahora, no”, comentó.

Otra de las quejas es el uso de cajones de estacionamiento de la vía pública, en donde los restauranteros han colocado plantas para delimitar el espacio extendido y colocar mesas, que no sólo afecta a quienes buscan un lugar para dejar su vehículo, sino también en el cobro de parquímetros, recursos que se usan para proyectos y obras para las colonias.

“Se supone que no deberían estar en lugares de estacionamiento donde está prohibido estacionarse, por ejemplo, en la calle Emilio Castelar, porque entorpecen la circulación; en colonias donde hay parquímetros, por cada peso, el 30 por ciento es para la colonia; entonces, se nos priva de ese recurso”, explicó.

La ciudadana explicó que otra de las implicaciones es que los restauranteros violan el uso de suelo, pues destacó que por la cantidad de tres mil pesos al año, es decir, 250 al mes, se les autoriza extender su restaurante “de una manera brutal”, explicó, al señalar que hay negocios que han ampliado hasta en 300 por ciento la cantidad de sus mesas. “Los restaurantes son un sector que poco respeta las medidas y la ley; ahora el restaurante está afuera, más que adentro, y eso ha ocasionado muchísimos problemas”, dijo.

Se supone que no deberían estar en lugares de estacionamiento donde está prohibido estacionarse; donde hay parquímetros, por cada peso, el 30 por ciento es para la colonia y se nos priva de ese recurso

Mayte de las Rivas

Organización La Voz de Polanco

Durante un recorrido que realizó La Razón por varias colonias en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, se observaron restaurantes que han invadido el espacio público, pese a que ya podrían aumentar el aforo dentro de sus locales.

En la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, se observaron espacios tomados, como banquetas e incluso un tramo de la avenida, en las calles de Durango y Colima. “Es problemático, porque no se puede pasar, ni estacionar el coche en ningún lado. Se entiende, porque necesitaban aumentar sus ventas después de los cierres, pero ahora ya no sólo tienen afuera, sino que adentro el aforo se completó; entonces ya no hay justificación para que se invada”, explicó un vecino.