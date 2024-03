Destacan jóvenes en consejo asesor de Salomón Chertorivski

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, presentó a su consejo asesor de campaña, el cual consta de 47 personas, en su mayoría jóvenes, con el objetivo de que sean quienes “se conviertan en los responsables del futuro de la ciudad”.

Durante el evento en la Casa Naranja en la colonia Del Valle, en la alcaldía Cuauhtémoc, el candidato comentó: “Cualquier proyecto que pretenda resolver los enormes problemas y retos que tiene la ciudad necesita sensatez y seriedad, este consejo asesor está llamada a eso”.

Chertorivski apuntó que se aproxima una “una época de tormenta” la cual necesita de construcción colectiva para pensar la capital y lograr tener el mejor plan de gobierno.

El equipo del candidato del Naranja está conformado por cinco rubros: “Una ciudad inteligente mejora la vida de todos” el cual tiene 12 integrantes, “Una ciudad inteligente genera crecimiento y riqueza”, conformado por cinco personas.

“Una ciudad inteligente es segura y justa”, la cual fue en memoria de Alejandro Hope, quien fue un analista independiente de seguridad y lideró varios proyectos en instituciones públicas y privadas y está conformada por nueve personas.

“Una ciudad inteligente es diversa y multicultural” es el siguiente rubro que se conforma por nueve integrantes, “Una ciudad inteligente es sustentable” que cuenta con siete colaboradores y “Una ciudad inteligente apuesta por el futuro”, la cual forman cuatro personas.

Por otro lado, en el marco del Día de la Mujer, el candidato aseguró que mañana no tendrá labores de campaña en las calles para respetar el espacio y libre expresión de las capitalinas, además, cederá por ese día sus redes sociales a las candidatas de MC para difundir información respecto al tema.

“Estaremos acompañando desde done nos toca y el sábado en MC trabajaremos solo los hombres…Les digo a las mujeres que marchen con toda libertad, fuerza y firmeza”, sostuvo.

En otro tema, aseguró que está listo para los debates electorales que comenzarán el 17 de marzo, “estoy listo desde siempre me he preparado, he estudiado esta ciudad por más de dos décadas, ojalá no se raje nadie porque no es obligatorio acudir para tener un debate no de adjetivos y calificativos, sino de propuestas y soluciones”, aseveró.

