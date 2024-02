La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que durante la primera noche de las presentaciones de la artista colombiana Karol G en el Estadio Azteca se detuvo a tres personas por robo a los asistentes, además de que la segunda noche, el pasado viernes, usuarios de redes sociales registraron fuerte presencia de este delito.

A través de un comunicado, la SSC-CDMX informó que el pasado jueves 8 de febrero, cuando se celebró el primer concierto de la gira de la colombiana, se detuvo a tres personas después de alertamiento a la policía por parte de asistentes al evento de que les habían sido sustraídos sus objetos personales.

De esta forma, fueron detenidos dos masculinos de 27 y 28 años de edad, así como una mujer de 36 años de edad; a los últimos dos les fueron hallados teléfonos celulares de los cuales no pudieron comprobar su legal posesión, por lo que fueron remitidos a las autoridades.

Asimismo, la policía capitalina también efectuó la detención de 10 personas —un menor de edad, tres mujeres y seis hombres— por la probable comisión de la falta cívica de propiciar la reventa de boletos.

Por otro lado, a través de redes sociales, usuarios reportaron robo de sus celulares y otras pertenencias. Incluso, la usuaria @ifryda de TikTok publicó un video en el cual explica que han identificado la presencia de estas personas a lo largo del Estadio Azteca.

Anoche, el hurto de celulares empañó un magnífico show de Karol G: la persona del lado le sacaron el celular del canguro que llevaba y otra chica que salía conmigo me dijo: guarde el celular que me sacaron el mío del bolsillo en el concierto. — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) December 2, 2023

“Si vas al concierto de Karol G, ten cuidado... voy regresando del concierto y puedo contar que a la entrada y al a salida del concierto, pues claramente hay bastante fila, pero entre esas filas hay personas, no sólo güeyes, sino niños y señoras, los cuales si ustedes los ven están parados, estáticos”, narra la joven.

“Y pensarán, están esperando a alguien, pero no, por abajo te están bolseando, amiga. Así que ten cuidado con todas tus cosas. Me tocó escuchar a muchas personas de 'oye me sacaron el teléfono', pero no hay mucho que hacer porque se pasan los teléfonos entre otras personas”, concluyó.

