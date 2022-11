Diputados del PAN piden retirar del Metro propaganda que convoca a marcha de AMLO

Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidieron al director del Metro, Guillermo Calderón, retirar los volantes y demás propaganda en la que se llama a sumarse a la manifestación convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 27 de noviembre.

Luego de que en redes sociales circularon imágenes en las que se observan volantes pegad os en distintos puntos de este medio transporte , la bancada panista emitió un pronunciamiento.

Asimismo, solicitaron información de quién está detrás de la colocación de esta propaganda, pues señaló que se podría incurrir en un delito electoral.

"La gente no quiere ver a López Obrador en sus viajes por el Metro, la gente y los usuarios demandan mejores servicios de transporte, que no se detenga cada 5 minutos y que no se quemen los trenes"