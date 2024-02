Diputados piden no dañar con campañas tareas legislativas

Diputados de Morena, PRI y PAN expresaron que esperan que las campañas electorales no contaminen el periodo legislativo, para atender los temas que urgen a la ciudad.

El diputado de Morena, Héctor Díaz Polanco, comentó que tiene confianza en que los “fallos” que hubo durante las primeras seis sesiones por falta de quorum, sean meramente casuísticos y ocasionales, más no un proceso que marque la última etapa.

Compartió: “Tenemos la responsabilidad no sólo legal, sino ética y moral de hacer nuestro trabajo hasta el último día, sería muy grave que los miembros del Congreso de la Ciudad de México descuidaran sus responsabilidades por procesos electorales”.

El legislador mencionó que ninguna acción pública justifica que no se realice un buen trabajo en el órgano institucional, por ello, hizo un llamado a los diputados de todas las bancadas “a que cumplamos con nuestro trabajo y nuestra labor de legislar para el bien de la capital, espero que no se politicen los temas, aunque es la normalidad de la política y no debemos ser ingenuos”.

Díaz Polanco señaló que todas las fuerzas políticas involucradas en el proceso electoral tratarán de sacar ventaja de los temas que, “en condiciones normales no serían utilizados de esta manera”; sin embargo, recordó que ya son tiempos electorales.

Su compañera de bancada, Alicia Medina, quien es integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, aseguró que las campañas no intervendrán en los asuntos del Congreso local, pero dejó claro que el llamado a los legisladores siempre está presente.

“Si algún diputado pide licencia tendría que venir su suplente, por esa parte considero que no va afectar en nada… los llamados siempre se han hecho, en especial los que nosotros hacemos, porque la oposición es quien falta o se ausenta, y aun estando presentes no votan”, declaró.

Alicia Medina sostuvo que Morena se ha dedicado a trabajar, por lo que se mantendrá firme ante posibles roces que pudieran suscitarse durante los próximos meses.

El legislador del PRI Jonathan Colmenares consideró que hay tiempo para trabajar en territorio, así como en el Congreso local, “y aquel que no pueda, que pida licencia”: “La ley es muy clara y permite pedir licencias, no lo comparto, pero comprendo que la gente quiera en la última recta marcar presencia en territorio y no hay mejor campaña que trabajar constantemente”.

La panista Frida Guillén expresó que las campañas no deben interferir en la presencia de los legisladores a las sesiones, pero acusó que Morena ha tomado acciones durante este periodo que han retrasado el avance en iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo.

Mencionó: “Yo apostaría a que antes de ir a hacer la campaña, pronunciarse y otras acciones, se cumpla con el trabajo en el Congreso porque no hay cosa más importante que rendirle y brindarle atención a los ciudadanos en los temas importantes como es el del agua”.