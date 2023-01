Cuestionan abusos en uso de suelo y daños por Mantik

Legisladores y vecinos de Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, manifestaron su inconformidad con la construcción del Mantik Luis Cabrera, un conjunto habitacional integrado por cuatro torres de departamentos con 40 niveles cada uno.

La diputada del PAN al Congreso local, Luisa Gutiérrez Ureña, advirtió que el otorgamiento del permiso, con el que se “abusa” del uso de suelo de la zona, dañará “de manera irreparable” a los vecinos.

“Estamos hablando de un complejo de más de 30 pisos donde incluso por la zona, lo máximo que se podrían hacer serían 15; lo cierto es que la alcaldesa (Lía Limón) ha acompañado la preocupación de los vecinos, sobre todo en el abuso de la norma de uso de suelo para permitir esta gran construcción”, explicó.

La legisladora comentó a La Razón que con esta obra se prevé el colapso de las entradas a la colonia, además de afectaciones en materia de acceso al agua y por lo tanto, perjuicios en la tranquilidad de los vecinos.

“En su momento muchos vecinos también se quejaron de la construcción de Mítikah, que también es una construcción inmensa, y así, ha estado proliferando este abuso de la norma que solamente se puede hacer vía la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México”, indicó.

Las bardas de madera y de metal que resguardan la obra lucen grafiteadas, mientras la edificación de las torres avanza. Foto: Eduardo Cabrera|La Razón

Por separado, Paula Arizpe, directora del patronato de Jardines del Pedregal, indicó a este medio que las principales preocupaciones de los vecinos ante la construcción de esta obra, para la que ya hay maquinaria y se observan avances en la edificación, son la falta de agua y la dificultad en las vías de acceso de la colonia, dos factores que de por sí ya sufren los habitantes del lugar.

“El problema que tenemos hoy por hoy es que el 80 por ciento de las calles de Jardines del Pedregal, pagando uno de los prediales más altos de Latinoamérica, es que no tenemos agua, no cae una gota; y tenemos problemas de vialidad enormes, porque las autoridades han sido omisas al momento de dar permisos”, indicó.

Dijo también que la construcción de las cuatro torres adicionales abonará al impacto ecológico en un lugar donde prácticamente no se ven áreas verdes debido a la gran cantidad de construcciones, además de que esta zona “ya no hay espacio” para más edificios departamentales, pues incluso ya existen construcciones que no han sido rentables.

“Está a las orillas de la presa Anzaldo, ahí tendríamos que tener un manejo delicado para poder restaurar el área verde de la presa que está muy descuidada, es un foco de infección y de la que nadie se hace responsable de su recuperación”, explicó Paula.

Por ello, destacó que no es que los vecinos estén en contra de los nuevos desarrollos, sino de que no existe la infraestructura suficiente para soportar tanto las nuevas construcciones, como lo que ya está en la ciudad.

El problema que tenemos hoy es que no tenemos agua, no cae una gota; y tenemos problemas de vialidad enormes, porque las autoridades han sido omisas al momento de dar permisos

Paula Arizpe

Directora del Patronato de Jardines del Pedregal

En tanto, comerciantes de la zona señalaron que ese complejo habitacional será “una mancha más al tigre” en un sitio que de por sí está lleno de rascacielos.

“De por sí, esta zona siempre ha estado llena de grandes edificios, de grandes construcciones”, comentó a este medio uno de los comerciantes que se encuentran en esta área de la capital, caracteriza por ser de alta plusvalía.

Casi 800 departamentos. De acuerdo con la descripción oficial del proyecto, cada una de las cuatro torres del Mantik Luis Cabrera contará con 36 niveles, además de un basamento de otros cuatro pisos, con “amenidades” para los habitantes, para un total de 40. Cada torre tendrá 194 departamentos, por lo que en total, el complejo constará de 776 viviendas.

Durante una visita por la zona, se pudo constatar que está caracterizada por tener grandes construcciones de vivienda y tiendas departamentales, entre ellas Plaza Artz.

Del lado sur, la obra colinda con el vaso regulador Anzaldo, donde confluyen el río Magdalena y dos afluentes más. En los alrededores de donde se construye el complejo se aprecia el paso del cuerpo de agua y vegetación sin arreglar.

Además, cerca de donde estará este desarrollo hay otras de gran magnitud que permanecen suspendidas desde hace varios años.