Diputados ven vía libre a aval de licencia definitiva de Sheinbaum

Diputados de varios partidos coincidieron en que la solicitud de licencia que en los próximos días presentará la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pasará sin problemas en el Congreso capitalino.

El legislador del PAN, Diego Garrido, indicó que lo mejor es que deje el cargo “y valoremos una nueva propuesta de alguien que asuma el cargo con responsabilidad”.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, compartió que también aprobaría la licencia: “Más vale tarde que nunca; hemos estado insistiendo en el abandono de sus responsabilidades para concentrarse en el proceso electoral, son más de 40 salidas las que ha tenido, es un gran indicador de en dónde está la prioridad; por supuesto que tendrá el voto, lo hemos pedido y vamos a ser congruentes con esa solicitud”.

A su vez, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, afirmó: “Si, yo la aprobaría”. Del mismo partido, la diputada Polimnia Romana Sierra afirmó que la licencia de Sheinbaum es una mala decisión para la ciudad, pero buena opción para la Jefa de Gobierno.

La diputada mencionó: “Para ella fue buena decisión, porque quiere ser candidata, me parece congruente la acción de renunciar al cargo, porque el señor Presidente lo hizo en su momento y no veo por qué un militante de Morena no lo haría, aunque no es una muy buena decisión para la ciudad”.

Polimnia Romana afirmó que aprobaría la licencia y aprovechó para dar una recomendación: “A quien quiera ser Jefe de Gobierno, que por favor piense si quiere tomar el cargo por cinco o seis años. Yo sí aprobaría la licencia de Sheinbaum”.

En tanto, la diputada panista Ana Villagrán aseguró que el coordinador del PAN, Federico Döring, declaró que como grupo parlamentario votarán a favor de la licencia: “Desde mi postura personal respaldo a la postura de mi partido, si votaría a favor de la licencia”, aseguró.

A diferencia de los legisladores antes mencionados, el diputado Carlos Fernández Tinoco comentó que no aprobaría la licencia: “Votaría en contra de esa decisión para ir a buscar la candidatura presidencial, puesto a que deja pendientes delicados en la ciudad, uno de ellos son los damnificados del 19 de septiembre del 2017, hay una incertidumbre total”, resaltó.

El camino a seguir

La Jefa de Gobierno tendrá que enviar su solicitud ante la Comisión Permanente, la cual tiene la facultad de aprobar la licencia.

En virtud de que la Constitución Política de la Ciudad de México no contempla la renuncia, lo que procede es enviar una solicitud de licencia definitiva, lo cual puede ocurrir en cualquier momento, pues la misma debe quedar aprobada a más tardar el jueves para que surta efectos al día siguiente.

Tradicionalmente la Comisión Permanente sesiona los miércoles, pero no necesariamente ese día tendría que resolver lo de la solicitud de licencia, pues la Ley Orgánica del Congreso capitalino le permite a este órgano sesionar dos veces a la semana.

En el momento en que entre en vigor la licencia definitiva de Sheinbaum, el secretario de Gobierno, Martí Batres, asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo local de manera temporal, hasta en tanto el Congreso elige al Jefe de Gobierno sustituto.

Como encargado del Ejecutivo, Batres no podrá remover a ningún miembro del gabinete sin autorización del Congreso.