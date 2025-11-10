Debut de Papi Darry con Tu Favorita, el video filtrado que circula en redes sociales

Recientemente, se ha hecho viral un video privado que involucra al creador de contenido Papi Derry y a Tu Favorita, otra famosa de Internet. El material ha encendido redes sociales como Twitter y Telegram.

Cientos de usuarios aseguran haber visto el debut de ambos en el video íntimo, que el público encuentra como ‘Debut de Papi Darry con Tu Favorita’. La grabación dura más de tres minutos y muestra un momento privado entre los dos.

Ya anteriormente, en una transmisión en vivo, al joven aseguró que “haría debutar” al joven. Esta es una manera de decir que haría que el chico perdiera su virginidad, un término muy utilizado entre los jóvenes actualmente.

En el mismo clip, la mujer le dice “tienes buen tamaño, si se te filtra un video no pasa nada”, comenta, sin saber que más tarde sí se filtraría en realidad un video del momento que vivieron juntos y que en un inicio, parece que sería privado.

Sobre el video, los usuarios coinciden en que aparecen ambos en una habitación durante un acto sexual consensuado por ambos. El contenido se hizo viral rápidamente en redes sociales como Twitter y Telegram, con diferentes enlaces y fragmentos que dicen tener “el debut”.

A pesar de ello, varias cuentas dedicadas a difundir contenido viral advirtieron que los enlaces son falsos o peligrosos, pues redirigen a páginas de dudosa procedencia que buscan obtener datos personales de los usuarios.

Especialistas en ciberseguridad no recomiendan ingresar o descargar contenido de estos sitios sospechosos, ya que pueden llegar a exponer información personal o contener algún malware.

También hay que mencionar que según varios países, difundir material íntimo sin autorización es un delito, el cual puede ser penado con multas o hasta con prisión. Este contenido vulnera el derecho a la privacidad y la integridad de las personas involucradas.

A pesar de todo, los nombres de Papi Darry y Tu Favorita se mantienen entre lo más buscado, dejando ver así el interés por conocer más sobre estos personajes y su contenido prohibido.