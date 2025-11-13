Este es el nuevo VIDEO filtrado de la mujer araña

Yeimi Riviera, mejor conocida como la Mujer Araña, está nuevamente en tendencia porque se dice que hay un nuevo video filtrado de ella con un hombre y que se distribuye por Telegram y otros canales.

La joven que se volvió viral por un primer video que se difundió en redes sociales, en el que aparece teniendo relaciones con su entonces pareja, al pareces su novio fue quien filtró el video y la grabación se publicó de manera explícita en Facebook.

Ahora nuevamente está circulando un video de la Mujer Araña con el Hombre Araña, el cual, aseguran los usuarios es el nuevo video de la Mujer Araña.

¿Cuál es el nuevo video filtrado de la Mujer Araña?

Yeimi Riviera, Mujer Araña, tienen un supuesto nuevo video filtrado y se trata de un video en el que aparece en la tina llena de espuma blanca, mientras ella y un sujeto están desnudos, mientras se besan en un momento íntimo.

El nuevo video de la mujer araña ı Foto: Especial

Sin embargo, el video no es actual, el video data de septiembre de 2022, el cual fue difundido en Telegram por la misma cuenta de Yeimi Riviera. Ella misma fue quien dio a conocer a sus fans el clip y lo empezó a sacar en redes.

Los fans quieren verlo actualmente, ya que el video volvió a ser tendencia porque se volvió a recircular en Internet y los fans lo quieren ver nuevamente.

Este fue el primer video de la Mujer Araña

Yeimi Riviera se volvió viral cuando su primer video se filtró en redes sociales, en Facebook es donde se podía ver completo.

En este primer video, Yeimi aparecía teniendo relaciones íntimas con su novio, pero lo que más revuelo causó fue que la gente pensó que ella era una niña menor de edad, por lo que las alarmas se entendieron por su aspecto físico.

Sin embargo, la misma Yeimi salió a aclarar el rumor y afirmó que ella ya era mayor de edad y tenía 22 años de edad en ese entonces, por lo que actualmente la joven tendría 25 años, aunque su físico pareciera de una persona mucho más joven.

La Mujer Araña y su novio son originarios de Barranquilla, Colombia y ellos, en una entrevista, contaron que el video se filtró porque estaban en una reunión familiar y alguno de los que estaban en la reunión tomó el teléfono del novio de Yeimi y subió el video.