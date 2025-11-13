FOTOS de Lorena Ochoa y Luz María Zetina

Luz María Zetina se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que revelara que no llegará al altar con Emilio Guzmán, quien había sido su pareja durante ocho años, debido a que encontró el amor en alguien más.

Rumores en redes sociales señalan que la reconocida deportista Lorena Ochoa y la conductora se dieron una oportunidad en el amor. Ante la especulación, seguidores de las famosas se preguntan desde cuándo comenzó su acercamiento y si hay fotografías que avalen que son novias.

Aquí te mostramos algunas interacciones públicas que han tenido.

Luz María Zetina invita a Lorena Ochoa a su podcast

En julio de 2025 Luz María Zetina tuvo en su podcast titulado Caminos con Luz como invitada a Lorena Ochoa. El capítulo completo se encuentra disponible en YouTube y algunos fragmentos ha sido publicados a través de las redes sociales de la exconductora de Netas Divinas.

“Sabemos que en el camino a la plenitud, no todo es miel sobre hojuelas, y en esta ocasión, @fundacionlorenaochoanos comparte las adversidades que vivió siendo golfista profesional”, escribió la también actriz en un breve clip sobre la entrevista que fue compartido en Instagram.

Es una posibilidad que la química entre ellas haya brotado tras esa charla.

Luz María Zetina y Lorena Ochoa asisten juntas a evento multisensorial

Luz María Zetina y Lorena Ochoa asistieron juntas a una sesión de Sinfónica Neuronal, un evento donde de estimulación neurofisiológica multisensorial que combina música, respiración, movimiento, luz y visualización de imágenes.

Esta sesión tuvo se llevó a cabo alrededor del 16 de julio, en la Ciudad de México. Varios fans vieron a la actriz y a la deportista, por lo que se tomaron fotos con ellas.

Luz María Zetina y Lorena Ochoa en julio de 2025 ı Foto: jose.atl

Luz María Zetina modera conversatorio de Lorena Ochoa

Durante la 7° edición de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Nueva York, la deportista Lorena Ochoa presentó su libro autobiográfico Soñar en grande. Además, junto a Olga Montero Rose, fue parte del conversatorio titulado Exigencias, vulnerabilidad y resiliencia, el cual fue moderado por Luz María Zetina.

Las fotografías del evento fueron compartidas el 29 de octubre en Instagram por la cuenta @fundacionlorenaochoa y, aunque no hay fotos donde sólo aparezcan la deportista y la conductora, el lenguaje corporal que se aprecia indica cercanía y confianza.

Si bien las imágenes no muestran nada fuera de lo común, es cierto que las apariciones públicas de Lorena Ochoa y Luz María Zetina se intensificaron desde julio, tras la aparición de la deportista en el podcast Caminos con Luz.

Hasta el momento, la actriz y la leyenda del golf se han mantenido en silencio sobre los rumores que las rodean. La existencia de una relación entre ellas no ha sido confirmada y todo queda en especulación.