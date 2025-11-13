Luz María Zetina acaparó los titulares de la prensa de espectáculos pues confirmó el fin de su relación con Emilio Guzmán, tras ocho años juntos. Aunque la pareja planeaba casarse, la actriz reveló que se enamoró de otra persona, motivo por el cual decidieron separarse.

Pese a que la conductora no reveló la identidad de quien le robó el corazón, en redes sociales se especula que se trata de la leyenda mexicana de golf Lorena Ochoa. Aquí te contamos lo que se sabe sobre la supuesta relación entre ellas.

Luz María Zetina terminó su relación con Emilio Guzmán

Durante su participación en el podcast El rincón de los errores, la exconductora de Netas Divinas, Luz María Zetina, reveló que su relación con Emilio Guzmán terminó después de que comenzara a desarrollar sentimientos por otra persona.

La actriz contó que, en un acto de honestidad y lealtad consigo misma, decidió hablar con Emilio y confesarle lo que estaba ocurriendo. Ante esta situación, él optó por poner fin a la relación.

Luz María Zetina reconoció durante la charla que fue una decisión muy dolorosa debido al cariño que aún sentía por su expareja, pero explicó que no podía negar lo que estaba viviendo emocionalmente.

“En mi última relación, eran ocho años, anillo de compromiso, y de repente siento que alguien entra a mi corazón. Empiezo a tener sentimientos por otra persona”, señaló.

Sin embargo, en redes sociales la gente ha expresado su inconformidad con el relato, ya que afirman que está “romantizando la infidelidad”.

¿Lorena Ochoa y Luz María Zetina fueron novias?

Tras las declaraciones de Luz María Zetina, en redes sociales se especula que la persona de quien se enamoró la conductora es Lorena Ochoa, la golfista profesional mexicana.

El periodista de espectáculos Jorge Carbajal compartió los detalles sobre la supuesta relación entre las famosas en el programa En Shock.

Según el comunicador, Luz Ma mantiene una nueva relación amorosa con la deportista desde hace aproximadamente un año, y se ha especulado que habría sido infiel a su expareja, Emilio Guzmán.

Sin embargo, hasta el momento, la conductora y la atleta no han emitido declaraciones al respecto, por lo que no se puede afirmar que tienen o tuvieron una relación.

Hay que recordar que en abril de este año Lorena Ochoa dio a conocer su separación del empresario y padre de sus hijos, Andrés Conesa, tras 16 años de matrimonio. Por tanto, si es real que la deportista y la actriz tienen una relación desde hace casi un año, ambas habrían sido infieles a sus respectivas parejas.