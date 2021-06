Ebrard: Imposible saber si Mancera dio mantenimiento para evitar colapso en Línea 12 del Metro

La construcción de la Línea 12 del Metro, se puede comprobar por los documentos que se han hecho públicos, pero el mantenimiento que se le dio durante la administración de Miguel Ángel es una incógnita aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard en respuesta al diario The New York Times.

“La parte de la supervisión y mantenimiento durante el sexenio posterior al que encabecé se mantiene en buena medida como una incógnita. Resulta, por ejemplo, imposible saber si la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera realizó toda la labor de mantenimiento requerida en casos de sismos de cierta magnitud, o si los trabajos efectuados después del sismo se realizaron de la manera adecuada, dado que una importante cantidad de documentos fueron reservados”, escribió Ebrard Casaubón al diario estadounidense.

El Secretario de Relaciones Exteriores, insistió en que es una incógnita saber si la administración de Mancera Espinosa, entre 2012 y 2018, realizó el mantenimiento necesario para evitar el colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro.

Aquí las respuestas dadas hace unos días a The New York Times respecto a reportaje sobre Línea 12. Como podrán ustedes observar fueron ignoradas por completo. https://t.co/bktYbBc6RV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 13, 2021

Ebrard acusó a la publicación de no retomar esas declaraciones en su artículo presentado este domingo, donde The New York Times (NYT ) señaló al canciller como el responsable de ordenar la culminación de la obra con prisas e irregularidades cuando era jefe de Gobierno capitalino (2006-2012).

El canciller insistió en su respuesta a de NYT en México que la Administración de Mancera recibió los lineamientos sobre potenciales daños por sismos y trabajos específicos a realizar posterior a ellos.

El saber si la administración de Mancera realizó los trabajos de renivelación, necesarios tras los sismos que azotaron la capital, notablemente el del 19 de septiembre de 2017, es algo que se tiene que probar con documentos oficiales. Por esa misma razón, no se conoce del potencial daño que pudo haber causado a la vía elevada, por ejemplo, la realización de trabajo como la sustitución y colocación de toneladas de abasto Mercelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores

El canciller rechazó que la decisión de construir el tramo elevado de la obra se haya tomado con celeridad para que pudieras inaugurarla antes de dejar la jefatura de gobierno en diciembre de 2012.

“La decisión específica de construir un viaducto elevado en un tramo de la Línea deriva de un acuerdo adoptado por el Comité Central de Obras con fecha del 12 de junio de 2008, el cual presidía el entonces secretario de Obras y Servicios de la ciudad, el Ingeniero Jorge Arganis”, precisó el canciller.

Añadió que ninguna decisión se tomó de manera unilateral, sino que siempre estuvieron involucrados el Comité Central de Obras y al Subcomité Técnico del Proyecto Integral de la Línea 12.