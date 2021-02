Elecciones 2021: CDMX y seis estados pactan trabajar en votaciones limpias

En el marco de la contienda electoral para la elección de gobernadores, alcaldías y diputaciones en distintos estados de la República, gobernadores del partido Morena dieron a conocer su adhesión al llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar el Acuerdo Nacional por la Democracia, para garantizar unas elecciones libres de fraudes y prácticas corruptas.

El documento fue presentado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México y fue leído por la mandataria local, Claudia Sheinbaum, en nombre de los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz.

"Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o consciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales", dijo.

La funcionaria aseguró que actuarán totalmente y por convicción para lograr la ansiada democracia de manera favorable, evitando el acarreo y relleno de urnas.