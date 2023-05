Sheinbaum viaja a Coahuila a apoyar al candidato Armando Guadiana

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que el próximo fin de semana visitará Coahuila con la intención de apoyar al candidato de Morena a la gubernatura del estado, Armando Guadiana Tijerina.

En conferencia de prensa, explicó que se analizaron las reglas electorales actuales, derivado de esto se concluyó que se está en condiciones de visitar la entidad norteñ a .

Claudia Sheinbaum Pardo indicó que por el mismo marco electoral actual, es que se encuentra en análisis la visita al Estado de México.

Sobre las visitas que ha tenido a las diferentes entidades del país, Sheinbaum Pardo descartó que esté utilizando recursos públicos, y que incluso, muchos de los eventos obedecen a que diferentes instituciones educativas la han invitado.

Hay muchos lugares donde he sido invitada por universidades, institutos tecnológicos, no por un gobierno en particular. Inclusive, cuando hay gobiernos que no son de nuestro partido pues, yo siempre hablo por teléfono previamente con ellos