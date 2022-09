Entrega alcalde Santiago Taboada apoyos económicos a personas en proceso de titulación en Benito Juárez

Como parte del compromiso social del alcalde Santiago Taboada para contribuir con el desarrollo profesional de las y los benitojuarenses, se llevó a cabo la entrega de apoyos económicos denominados "Beni-Titúlate" a 200 mujeres y hombres en proceso de titulación profesional de nivel licenciatura, tanto de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de facilitar su pronta inserción en el mercado laboral y, con ello, a la reactivación económica.

Las y los vecinos que cumplieron con los lineamientos, mismos que fueron seleccionados a través de convocatorias transparentes y reglas claras, recibieron 5 mil pesos para apoyarlos a que concluyan su proceso de formación profesional, en el cual, haciendo un esfuerzo presupuestal, la Alcaldía Benito Juárez destinó un millón de pesos.

En este sentido, la directora general de Desarrollo Social de la Alcaldía, Ivette Graciano, llamó a las y los beneficiarios a que aprovechen este apoyo económico y que apuesten por un mejor gobierno y mejores oportunidades.

“A pesar de que hay gobiernos que no optan por que las personas sean aspiracionistas porque deciden que las personas se queden estancadas y no vayan más adelante, en Benito Juárez se apuesta por que los jóvenes, los adultos y las personas quieran buscar mejores cosas, crecimiento y mejores oportunidades laborales. Este apoyo es para que sigan apostando para su carrera profesional y puedan realizar los trámites conducentes para culminar una etapa importante en su vida y no dejar esa etapa por falta del presupuesto inconclusa en cuanto a pagos”.

Carlos Castillo, habitante de la colonia Narvarte Poniente, quien va a titularse en Ciencia Política y Administración Urbana, explicó que este apoyo lo empleará para solventar gastos de su titulación.

“Me siento muy agradecido porque es una acción innovadora que nos permite a los jóvenes culminar con éxito nuestro proceso de titulación.

"Es una gran ayuda porque, pues para yo elaborar mi tesis, tuve que sacar un crédito para entrevistar a unas personas en Jalisco y ahorita ya lo voy a poder pagar con este apoyo... Para eso son los programas sociales y están cumpliendo con sus funciones, que es ayudar a la sociedad. Agradezco a las autoridades por este apoyo, al alcalde Santiago Taboada y a las demás autoridades que hicieron posible este apoyo”.

Por su parte, Tania Santana, vecina de la colonia Del Valle, quien va a titularse en Derecho, agradeció el apoyo recibido, el cual, dijo, le ayudará a dar un paso adelante en su formación profesional.

“Es una fuerte disyuntiva porque, dadas las circunstancias, sería posponer el trámite de titulación, no sé cuánto tiempo realmente, pero con este impulso, ya es darlo por concluido, por fin acabarlo. A todos los involucrados muchas gracias, entre más apoyos se te da como sociedad civil y entre más unidos, mucho mejor y que hagan estos eventos, vaya, se les agradece”.

FGR