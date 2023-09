Exhiben a corredores por ‘hacer trampa’ en Maratón CDMX; podrían ser sancionados

Para la comunidad deportiva, el Maratón de la Ciudad de México es uno de los eventos más importantes, pues implica probar sus capacidades y meses de entrenamiento físico y mental para concluir una de las rutas más largas que se han trazado para este fin, en el corazón de la capital.

Sin embargo, de acuerdo con un sitio en Facebook, no todos los participantes de la última edición, que se llevó a cabo el 24 de agosto, jugaron de forma limpia, pues se reportaron trampas a las que se recurrieron para cruzar la meta con tiempos récord, por lo cuales autoridades advirtieron sanciones.

Exhiben a corredores por ‘hacer trampa’ en el Maratón de la Ciudad de México

La página de Facebook Triatlón México, que reúne a cientos de integrantes de la comunidad de corredores en nuestro país, realizó una serie de publicaciones en la cual denunció que, de acuerdo con los registros de los tiempos de los corredores, algunos de ellos completaron el circuito del Maratón, pero sin recorrer todas las rutas.

En las publicaciones, se exponen registros de corredores en el cual se mira que, mientras algunos fragmentos de la ruta están completos, otros aparecen en cero , por lo cual la página concluye que estos se retiraron de algunos de ellos para tomar atajos por otra ruta.

Por ejemplo, se reportó en medios que una de las trampas más comunes consistía en abandonar la ruta alrededor del kilómetro 15, cerca del Parque España, para retomarla en el kilómetro 35, en Paseo de la Reforma.

Registro de un corredor con espacios vacíos, como se compartió en el sitio de Triatlón México. Foto: Captura de pantalla

A propósito, Triatlón México dijo que “la cantidad de personas haciendo trampa en el Maratón CDMX no es alentador, es una gran tristeza que como mexicanos no respetemos lo básico y que se considere normal no respetar las reglas”.

Sin embargo, algunos usuarios quienes fueron señalados como tramposos, argumentaron que la falta de registro en algunas rutas que corrieron no fue intencional, sino que se registró así porque el chip que les colocaron no funcionaba correctamente.

Indeporte identificará a presuntos tramposos

Después de que se dieran a conocer las denuncias de supuestas trampas en el Maratón de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte (Indeporte) señaló que se iniciará una investigación.

“El Instituto del Deporte de la ciudad de México informa que procederá a identificar a aquellos casos en los cuales los participantes del XL Maratón de la ciudad de México Telcel 2023 hayan demostrado una actitud antideportiva durante el evento e invalidará los tiempos de su registro”, informó.

Sin embargo, días después, medios reportaron que Indeporte había retirado los amagos, y que había identificado que la información sobre las presuntas trampas era, en realidad, información de 2018, sin que el comunicado con esta nueva información figure en sus canales oficiales.

