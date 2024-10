­Exigen en Xochimilco atención e infraestructura para abasto de agua

Habitantes de Xochimilco reclamaron que en zonas como San Gregorio Atlapulco, Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco y San Mateo Xalpa, Santa Cecilia, entre otros pueblos originarios, no han tenido infraestructura ni agua durante años, por lo que las personas deben abastecerse por medio de pipas con líquido, lo cual implica un gasto más elevado; además, destacaron que la contaminación de los canales ha provocado enfermedades que aún no logran ser diagnosticadas.

Oscar Olvera, quien reside en la demarcación, compartió en entrevista con La Razón que hay más de 36 mil familias que no cuentan con el líquido, por lo que hay hogares en los que su consumo de agua es de 300 litros a la semana para cinco a ocho personas.

El afectado expuso que la problemática hídrica en Xochimilco fue a raíz de que Porfirio Díaz hizo un acueducto en la zona de San Gregorio para surtir a la Ciudad de México, lo cual consideró que es una deuda histórica con la demarcación al ser un entorno ecológico de humedales.

Sitio de Xochimilco en abandono, por lo que es usado como basurero. Foto: Eunice Cruz, La Razón

“El consumo de la comunidad es muy alto, somos una comunidad de casi 400 mil personas y no tenemos agua. La Ciudad de México se ha olvidado de Xochimilco en el tema de hídrico.

“Cada pipa cuesta de mil a mil 500 pesos a la semana, estamos hablando de un gasto de seis, siete o hasta ocho mil pesos de agua mensuales, además, el agua no es potable al momento que sale de la pipa”, dijo.

El afectado mencionó que en las zonas antes mencionadas el ecosistema hídrico ecológico y natural de Xochimilco está muriendo, ya que también aumentó el número de asentamientos irregulares debido a que las personas no tienen la posibilidad de adquirir una vivienda que no se encuentre en la periferia de la capital.

Oscar Olvera dijo que las autoridades se concentran en atender las emergencias de alcaldías céntricas como Cuauh-témoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por lo que consideró que se debe intervenir en Xochimilco, pues los ingresos de la mayoría de los habitantes de la demarcación dependen del agua, es decir, se dedican a la agricultura, la zona chinampera, así como a la siembra de flores y plantas.

Foro sobre el rescate hídrico organizado por Movimiento Ciudadano, ayer. Foto: Especial

Alex del Monte, originario de Xochimilco, compartió que las últimas inundaciones que se dieron por las fuertes lluvias provocaron infecciones no comunes que afectaron principalmente a las infancias, pues sentían un picor en la garganta; sin embargo, aclaró que estos síntomas son una constante cada año en la temporada de tormentas y los efectos pueden tardar en quitarse hasta 20 días.

El hombre consideró que las enfermedades, así como las inundaciones, son consecuencias de que las autoridades no han prestado atención a las peticiones de los afectados, por lo que resaltó que es de suma importancia el acercamiento con las instancias correspondientes.

“El problema principal en Xochimilco es que no hay ese acercamiento con las autoridades, estamos totalmente abandonados, no hay forma de que la autoridad haga su trabajo y pueda resolver el problema, porque como son soluciones a largo plazo y muy costosas no les interesa, nosotros tratamos de llevar la voz para que se puedan resolver.

“No es nada sencillo, de ahí podría desarrollarse otra epidemia, porque la enfermedad está fuerte, en la zona sur de Xochimilco no nos habíamos percatado de esa situación tan grave, pero con las pocas acciones que hizo la administración pasada empeoró la situación, ahora resulta que el agua invade carreteras y la zona de canales”, expuso.

El coordinador de comunicación social de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Nabani Vera, reconoció que la situación de Xochimilco es complicada, por lo que propuso a corto plazo ampliar el programa de cosecha de lluvia, así como de la conservación del suelo rural para evitar que crezca la marcha urbana.

Posterior al foro Rescate Hídrico construyendo un futuro sostenible para la metrópoli, que organizó la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Nabani Vera expuso que desde la Sedema se hace un diagnóstico detallado para saber cómo pueden colaborar con la Secretaría de Agua, pues resaltó que es la instancia que le corresponde atender el problema en Xochimilco.

“La situación de Xochimilco, como en otras alcaldías del sur, son un caso particular porque tenemos zonas cerriles de muy difícil acceso, difícil ampliación de la red de distribución de agua potable, incluso aunque se cuente con red, las condiciones del terreno, los sismos, las áreas pantanosas hacen que la infraestructura no perdure en las condiciones que quisiéramos”, comentó.

Durante el foro, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, comentó que la infraestructura hídrica de la capital no se hizo pensando a largo plazo, tampoco se consideraron las condiciones de la ciudad que, además, cambian constantemente, por lo que se requiere hacer un estudio constante para implementar acciones dependiendo sea la necesidad.

“Es una paradoja que muchos de los que vivimos en estas áreas forestales protegidas, que somos quienes atacamos los incendios y somos un muro para quienes protegemos los bosques de agua, al percibirlos como una cosmovisión, somos quienes pagamos más caro el acceso al agua.

“Estas comunidades pagan hasta el doble en servicios de salud, transporte y se triplica en acceso al agua, porque en Tepoztlán, centro, en promedio cuesta 100 pesos al mes por este servicio en domicilio, pero una familia de San Juan Ocotitlán paga de 600 a mil 200 por una pipa y eso es una doble desigualdad”, enfatizó el legislador.