Expertos llaman a reforzar las medidas por variante Ómicron

La posible llegada de la nueva variante de Covid-19 —Ómicron— al país y a la Ciudad de México requiere el reforzamiento de las medidas para retrasar su llegada y evitar la propagación —como el uso de cubrebocas y evitar sitios con aglomeraciones—, además de agilizar la vacunación para niños y terceras dosis o refuerzos para la población de mayor edad, coincidieron especialistas.

Laurie Ann Ximénez Fyvie, microbióloga y responsable del laboratorio de genética molecular de la UNAM, explicó que la evidencia preliminar que se tiene de esta variante —que fue localizada en Sudáfrica— da cuenta de que se transmite de manera “alarmantemente rápida”.

Sin embargo, destacó que, ante la incertidumbre de sus alcances y de qué tanto afecte a la población, es indispensable que se refuercen las medidas para retrasar su llegada y alentar su propagación, sobre todo, indicó, en un país donde la vacunación ha sido “insuficiente”.

La doctora en ciencias detalló a La Razón que Ómicron “no es una variante como otras”, pues la rapidez con la que se transmite hace pensar que, en cuestión de semanas, podría volverse “predominante” y desplazar a Delta, de ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera “de preocupación”.

. Gráfico: La Razón de México

“Hubo dos casos en Hong Kong; uno provenía de Sudáfrica y en el centro de aislamiento infectó a otra persona; lo interesante es que ambas personas estaban en cuartos diferentes. ¿Por qué nos interesa esto? Porque estas personas nunca se vieron cara a cara; esto nos habla de que es altamente infeccioso y que se va por la vía aérea, como la Delta”, explicó.

Ximénez Fyvie resaltó que —al menos en Sudáfrica— mientras la variante Beta reemplazó a la variante original en cuestión de unos seis y ochos meses, y se convirtió en la variante predominante —con más del 90 por ciento de los casos de este tipo—, la Delta lo hizo en un tiempo de cuatro a seis meses.

“Lo alarmante es que, al parecer, con la evidencia preliminar de la vida real que se tiene, Ómicron ha hecho esto mismo de desplazar a Delta en aproximadamente unas tres semanas, o sea, es una diferencia diametral”, expuso la especialista.

Explicó que, con la evidencia que se tiene, es necesario que se siga el “criterio de mayor protección y seguridad”, por lo que sería indispensable reforzar las medidas preventivas para retrasar su llegada y tratar de hacer más lenta su propagación, con la finalidad de ganar tiempo y avanzar con la vacunación, lo que podría ser la diferencia “entre la vida y la muerte de decenas de miles de personas”.

Por separado, Antonio Lazcano, investigador de la UNAM, comentó a este medio que la llegada de esta variante a México no debe “aterrar” a la población, ya que las medidas implementadas para detener otras variantes serán igualmente eficaces. En todo caso, explicó, lo que se debe hacer es reforzar el uso de cubrebocas y evitar espacios con mucha gente.

. Gráfico: La Razón de México

“Hay que insistir mucho porque en las últimas semanas, todos hemos sido testigos del descuido tanto gubernamental como social, en términos de que mucha gente sale a la calle o va a centros de reunión, sin utilizar el cubrebocas; la gente sigue yendo a discotecas que no tienen la ventilación adecuada; y porque seguimos sin vacunar a los niños —apenas estamos empezando con los adolescentes—”, comentó.

Sheinbaum pide que no se genere “alarma”

Hasta ahora “no hay alerta” por Ómicron en la Ciudad de México, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y agregó que, en conjunto con el Gobierno federal, se realiza un “reforzamiento” de la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional capitalino.

“A nosotros nos corresponde la vigilancia epidemiológica y en el aeropuerto se está haciendo un reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero, sobre todo, la coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México; ellos son los que hacen el análisis”, dijo.

Ayer, la mandataria indicó que la ciudad tiene un convenio con el Instituto de Investigación Genética, por lo que a través de este organismo se podrá conocer de la presencia de esta variante en la capital, lo cual aún no ocurre.

Recordó que, a nivel mundial, aún están en proceso las investigaciones acerca del impacto de la variante, así como el efecto que tienen las vacunas en ésta, por lo que aseguró que no se debe generar “alarma” al respecto. “Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante y el impacto de la vacuna, pero todavía se está en este proceso, y por lo pronto es darle seguimiento y no tener gran alarma, hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante”, comentó.