"¿Por qué no explican mejor los audios de 'Alito'?", cuestiona Sheinbaum a oposición

La Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó a la oposición acerca de los audios que se han dado a conocer recientemente sobre el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

"A mi me parece, cuando tienes a uno de tus presidentes de partido saliendo cada semana en un audio, pues alguna cosa van a tener que buscarle por otro lado. ¿Por qué no explican, por ejemplo, los audios de 'Alito'? ¿O no es si dirigente? ¿O ya lo desconocieron?"